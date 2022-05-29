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蘋果新iPhone傳續用5奈米晶片 M2將用3奈米製程

編譯陳家齊／綜合外電

蘋果產品消息網站MacRumors報導，根據推特上流出的消息，蘋果今年新款iPhone使用的「A16」處理器晶片將與當前的 A15 Bionic同樣採用台積電的5奈米製程，但是新款Mac與iPad使用的M2晶片，就會使用台積電最新的3奈米製程。

報導引述推特上一個消息帳號ShrimpApplePro的推文，指出新款iPhone的晶片維持與既有iPhone同樣的製程，因此效能躍進幅度較小，主要來自CPU、GPU以及記憶體方面的小幅改善。

報導說，先前其他的報導曾經表示A16可能使用台積電的4奈米「N4P」製程，但N4P其實就是改良款的5奈米製程，ShrimpApplePro根據消息指出A16晶片將會與A15、A14系列一樣繼續使用台積電的「N5P」5奈米製程。

而在M2晶片方面，則是直接跳過台積電的4奈米製程，直接使用最先進的3奈米製程，其核心架構也是大幅全新設計，效能改善幅度可能相當可觀。

至於既有的M1晶片，ShrimpApplePro說，會再繼續改善推出新的版本，使用基於A15晶片的代號「Blizzard」省電核心以及「Avalanche」高效能核心。目前，M1晶片的技術主要是基於A14 Bionic晶片的「Icestorm」省電核心與「Firestorm」高效能核心。

晶片 台積電 iPhone

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