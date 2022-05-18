我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場

拜登動用緊急權力 下令提高嬰兒奶粉供應、軍機運送

蘋果新廣告教使用者「防個資被竊」拒不透明產業追蹤

中央社／台北19日電
蘋果釋出新廣告。（路透）
蘋果釋出新廣告。（路透）

蘋果公司（Apple）今天釋出隱私權新廣告，將在20多個國家和地區提供當地語言字幕，包括首度加入繁體中文字幕，藉此提醒個人資料常在使用者不知情的時候被蒐集或拍賣

廣告內容敘述女主角艾兒（Elle）在老舊唱片行意外發現一場拍賣會，拍賣物品竟是自己的數位個人資料，包括電子郵件、定位資訊、藥局購買紀錄和轉帳資料等，隨後艾兒透過iPhone的App追蹤透明度功能，選擇不讓App追蹤自己在其他公司的App和網站上進行的活動，拿回個資主控權。

蘋果官網指出，過去10年，一個龐大且不透明的產業不斷在累積大量的個人資料。這個複雜生態系由網站、App、社群媒體、資料中介商和科技公司組成，在線上線下追蹤使用者以獲取個人資料。

蘋果表示，這些資料被拼湊組合在一起，被分享且被拍賣，餵養一個年收2270億美元的產業。這些個人資料的採集，經常是在未經同意、人們不知道的日常中發生。

來源：Apple

為了提高隱私權透明度，蘋果推出多項功能。例如iOS 15.2和iPadOS 15.2以上使用者只要開啟「App隱私權報告」功能，App的一舉一動全都一目瞭然；在「設定」中的這一區塊會顯示過去7天內使用者的位置、照片、相機、麥克風與聯絡人被存取的頻率，也會顯示App與其他網域通訊的次數。

值得注意的是，某些網站允許數百家不同的數據蒐集公司追蹤使用者的活動、建立描述檔，並在用戶瀏覽網頁時發送廣告。Safari瀏覽器的「智慧防追蹤」功能運用裝置上的機器學習技術，幫助用戶阻擋這些追蹤者。

蘋果也提醒，廣告商還會根據裝置的特徵，例如瀏覽器設定、安裝的字體和外掛模組等，來建立用戶裝置的網上「指紋」進行追蹤。為防止這種情況，Safari內建指紋追蹤防範功能，只會向用戶瀏覽的網站分享簡化的系統資訊，使數據公司更難以識別用戶身分。

App 蘋果 拍賣

上一則

德州家長告蘋果 AirPod警示音量過大 男童聽力永久受損

延伸閱讀

德州家長告蘋果 AirPod警示音量過大 男童聽力永久受損

德州家長告蘋果 AirPod警示音量過大 男童聽力永久受損
越南總理與庫克會晤 要求蘋果重用越南廠商

越南總理與庫克會晤 要求蘋果重用越南廠商
蘋果無障礙輔助新功能 幫盲胞找門給失聰者字幕

蘋果無障礙輔助新功能 幫盲胞找門給失聰者字幕
自閉兒媽媽最擔心孩子成年後 盼多掙些錢設立信託基金

自閉兒媽媽最擔心孩子成年後 盼多掙些錢設立信託基金

熱門新聞

一名飯店住客退房時留下20美元小費及一張紙條，房務清潔員看後覺得十分傻眼。(取材自TikTok)

飯店住客大方給20元小費 留下1張紙條卻讓清潔員傻眼

2022-05-16 23:52
谷愛凌獻上T台生涯首秀。

谷愛凌加州為LV走秀 短衣辣裙 隱隱約約秀腹肌

2022-05-13 21:03
民眾目擊一條長達3.3公尺的巨型魷魚被沖上岸。取材自Instagram

要出大事了？海邊驚見「深海巨魷」沖上岸 長達3.3公尺

2022-05-16 00:20
27歲的塔雅表示，「我們沒有一個人經歷過多角戀，但我們都一見鍾情」，自從第一次見面那晚開始，四人都想要多見到彼此。（取材自Instagram）

2對夫妻4P一夜情「暈船」每晚一起睡不知幼子生父是誰

2022-05-11 00:57
聯邦政府即日起開放民眾申請第三批免費居家檢測劑，民眾可上原來的網站，填寫個人資料和地址登記即可。(政府網站截圖)

免費新冠快篩又來了 每個家庭可再向政府申領8組

2022-05-17 21:00
日本網友開發遊戲「white 200」，玩家得從一片近似白色的方格中，找出真正的白色格子。（取材自推特）

眼力考驗 從200格中找出「真正的白色」 網：看到眼花

2022-05-14 23:45

超人氣

更多 >
周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理

周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理
美官方解讀黑盒子：東航132死空難 「人為撞毀」

美官方解讀黑盒子：東航132死空難 「人為撞毀」
零售商示警通膨 道指重挫1165點

零售商示警通膨 道指重挫1165點
南加教會槍擊案╱周嫌當保全 檢：他想殺所有人炸教會

南加教會槍擊案╱周嫌當保全 檢：他想殺所有人炸教會
一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案

一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案