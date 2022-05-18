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蘋果無障礙輔助新功能 幫盲胞找門給失聰者字幕

中央社／台北18日電
Apple的創新軟體功能為身障使用者提供導航、聯繫和充分運用Apple產品的新方法。（取材自蘋果官網）
Apple的創新軟體功能為身障使用者提供導航、聯繫和充分運用Apple產品的新方法。（取材自蘋果官網）

5月19日是全球無障礙體認日，蘋果公司官網公布今年稍晚將推出的輔助使用功能，為身障者提供導航、健康、通訊等方面的新工具，例如iPhone和iPad的「門偵測」功能可幫助盲人或低視能者，在到達新目的地時定位門的位置和距離。

「門偵測」目前支援10多種語言，包括中文。這項新功能結合光學雷達掃描儀（LiDAR）、相機和裝置端機器學習技術，僅支援配備光學雷達掃描儀的iPhone和iPad機型，包括iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、11吋iPad Pro（第2代和第3代）、12.9吋iPad Pro（第4代和第5代）。

蘋果官網指出，「門偵測」可以幫助使用者在到達新目的地時，定位門的位置、掌握與門的距離，並描述門的屬性，包括門是開啟或關閉；若是關閉狀態，會偵測是否可以透過推、轉或拉把手來開啟。

「門偵測」也可以讀取門周圍的標誌和符號，例如辦公室的隔間號碼，或是否有無障礙出入口的標誌。

其他將推出的輔助工具包括Apple Watch Mirroring（鏡像輸出）功能，使用者可以用配對的iPhone控制Apple Watch，並可選擇使用iPhone的「語音控制」和「切換控制」等輔助功能來取代點擊顯示器。

蘋果也將在Apple Watch上推出全新「快速動作」功能，透過捏兩下的簡單手勢可以接聽或掛斷電話、關閉通知、拍照等。

此外，蘋果將在iPhone、iPad和Mac上為失聰和重聽使用者提供「即時字幕」功能，無論是打電話或FaceTime通話、使用視訊會議或社群媒體APP，都可以顯示即時字幕。蘋果也將擴大支援螢幕閱讀功能「旁白」，新增20多種語言和地區設置，包括烏克蘭語、孟加拉語、越南語等。

蘋果輔助使用政策和倡議資深總監赫林格（Sarah Herrlinger）表示，蘋果在工作的各個方面皆加入輔助功能，為使用者提供更多選項，以最符合他們需求和生活的方式使用蘋果產品。

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