Google翻譯增24語言 包括「蓋丘亞語」總數擴至133種

谷歌翻譯最近新增24種語言，其AI世界語言庫已擴增至133種語言。(路透)

網路巨頭谷歌 (Google)本周宣布擴大谷歌翻譯的世界語言庫，一舉新增24種語言，是自2010年谷歌增加16種新語言翻譯以來，單次添加最大的一批，使得谷歌翻譯現在支持的語言總數達到133種。

新增語言包括美洲地區最廣泛使用的原住民 語「蓋丘亞語」(Quechua)和南美原住民語「瓜拉尼語」(Guarani)、「艾馬拉語」(Aymara)，另外還增加了一些被廣泛使用的非洲和南亞語言。

谷歌翻譯研究科學家卡斯威爾(Isaac Caswell)指出，拜人工智能 科技之賜，谷歌研究了許多過去未服務到的語言，進一步擴展翻譯語言庫，代表「科技向前邁出一大步」；因為以前若研究人員無法找到夠多網路版本(如電子書、電子報或社群媒體貼文)來讓AI人工智能系統學習，就不可能添加語言。

谷歌新認可的語言納入有1000萬使用人口的蓋丘亞語，對蓋丘亞語倡議者、秘魯的伊拉坎齊(Luis Illaccanqui)來說，是重大勝利；他說：「這將有助於將蓋丘亞語和西班牙語置於相同地位。」

「伊拉坎齊」在蓋丘亞語的意思是「你是閃電」，他創建網站Qichwa2.0，內容涵蓋學習蓋丘亞語的字典和資源。伊拉坎齊指出，「有了翻譯，新一代年輕人和青少年會更積極使用這種語言；著迷於社群網路的他們，可同時說蓋丘亞語和西班牙語。」

谷歌新認可的語言納入有1000萬使用人口的蓋丘亞語。圖為秘魯學生在上蓋丘亞語課。(美聯社)

谷歌表示，新推出的24種語言，語音助理還無法理解它們，只能暫時侷限在文本對文本的翻譯；它正努力增加語音識別等功能，例如以手機相機對準文字圖像進行翻譯。

共同創立研究聯盟以改善美洲原住民語言技術的愛丁堡大學秘魯機器翻譯研究員安席威(Arturo Oncevay) 表示，「下一個挑戰是語音研究，美洲的母語傳統上是口語。」伊拉坎齊表示，這對許多在農村地區工作但只會說西班牙語的秘魯醫護人員很重要，因為他們必須理解主要說蓋丘亞語的患者。

谷歌警告，新添加語言的翻譯品質仍遠不如它支持的其他語言如英語、西班牙語和德語；但卡斯威爾說，谷歌人工智能系統達到一定熟練程度，才會添加語言；「若有大量案例非常錯誤，我們就不會包括在內。」

語言學者、秘魯宗座天主教大學語言學家扎里奎伊(Roberto Zariquiey)表示，他懷疑谷歌能否在沒有地方社區團體更密切參與下，為蓋丘亞語、瓜拉尼語和艾馬拉語打造有效的語言復興工具。

他認為：「語言與生活、文化、種族群體和政治組織息息相關，這些都應該考慮在內。」