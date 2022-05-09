蘋果AirPods系列傳今年2次更新 AirPods Pro 2全新設計

今年蘋果AirPods系列將有2次更新，其中AirPods Pro 2可能會有全新外觀設計。圖為AirPods Pro。（取材自蘋果官網）

果粉真的要把錢存起來，2019年推出的AirPods Pro，事隔3年真的有望出新款AirPods Pro 2了。媒體報導，今年AirPods系列將有兩次更新，其中AirPods Pro 2可能會有全新外觀設計。

據彭博社的Mark Gurman表示，蘋果 （Apple）今年將針對AirPods系列進行兩次更新，AirPods Pro 2有望採用全新設計，並首次支援無損音質播放，還有健康管理、健身 追蹤功能。他表示，AirPods Pro推出至今已3年，同樣身為使用者的他，感同身受該款已有電池老化之問題，他大膽推測，剛好是「換機時間點」，蘋果也會在這次秋季發表會順勢推出AirPods Pro 2。

最頂級的蘋果AirPods Max不支援無損音質。（取材自蘋果官網）

AirPods Max料推新色

另一款AirPods系列的更新則是AirPods Max，不過Mark Gurman表示，這次AirPods Max不會推出第二代，僅會推出新色，其他細節尚未得知。他也向蘋果喊話，希望可以看到AirPods Max降價，但尚未看出蘋果有任何降價之計畫。

據macrumors先前報導，AirPods Pro 2將會升級無線晶片 ，該晶片有主動降噪等功能，進而增加電池使用時間，並支援無損音質播放。此外，充電盒也如同AirPods 3一樣有防水功能，加上耳機若放錯位置時，可發出聲音提醒使用者。AirPods Pro 2也傳出將去除耳柄，類似去年發布的Beats Studio Buds的外型。