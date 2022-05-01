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蘋果新一代Apple Watch 8傳支援體溫測量 演算法是難題

編譯葉亭均／綜合外電
市傳蘋果公司新一代智慧手表將支援體溫測量功能，圖為第五代蘋果手表。路透
市傳蘋果公司新一代智慧手表將支援體溫測量功能，圖為第五代蘋果手表。路透

蘋果公司預料今年將推出的新一代智慧手表Apple Watch" rel="154292">Apple Watch Series 8，市場傳言將搭載體溫測量功能，知名蘋果分析師郭明錤認為，蘋果無法在當前這一代手表Series 7加入體溫感測功能是因為軟體問題，如果演算法的運作能符合蘋果的高標準，今年下半年推出的新一代智慧手表就會增加此一功能。

天風國際證券分析師郭明錤在1日推文說：「蘋果在Apple Watch 7取消量體溫功能，因為演算法在去年進入工程驗證測試（EVT）階段之前無法達到合格條件。」所謂的工程驗證測試階段，是從設計到接近進入生產之前須進行的硬體功能測試。

郭明錤指出，他相信「如果在進入量產前，演算法能符合蘋果的高標準，那麼2022年下半年推出的Apple Watch 8就能夠測量體溫」。

儘管要讓智慧手表增加體溫測量功能看似簡單，但郭明琪指出這是蘋果必須解決的一個難題，「進行精確體溫測量的挑戰在於，皮膚溫度會跟著外部因素迅速變化」。

他說：「一支智慧手表在硬體上無法支援核心溫度測量，需要配合卓越的演算法進行運作。」

郭明錤指出，蘋果並非是唯一要解決智慧手表支援體溫測量功能問題的業者，因為「三星面臨同樣的問題」。他認為三星電子今年稍後推出的智慧手表Galaxy Watch 5 也可能因為演算法上的限制，而無法搭載體溫測量功能。

蘋果 Apple Watch Apple

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