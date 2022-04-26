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地球太危險了 這家新創計畫在月球蓋資料中心

編譯林奇賢／綜合外電
新創公司Lonestar計畫把資料中心蓋在月球上。美聯社
新創公司Lonestar計畫把資料中心蓋在月球上。美聯社

現代的資料中心很耗電，需要複雜的冷卻系統，且容易受到自然災害和軍事衝突的影響。為了解決這些問題，新創Lonestar計畫把資料中心蓋在月球上，目前已預訂兩次太空飛行，藉此將設備放上月球。

Tom's Hardware報導，Lonestar已與商用月球登陸器開發商Intuitive Machines簽約，預定明年在月球部署小型概念驗證資料中心（PoCC），目標是2026年在月球建立獨立資料中心。

Lonestar創辦人史考特（Chris Scott）說：「資料是人類所創造的最偉大貨幣，我們做的每件事幾乎都倚賴資料。資料對人類物種而言相當重要，所以不能將其儲存在地球越來越脆弱的生物圈。地球最大的衛星月球，未來會是安全儲存資料的理想場所。」

不過，在月球表面建置資料中心會遭遇多重挑戰。首先，把伺服器運到月球要一筆不小的開支，再來如何為伺服器供電和連上網路，也是問題。

一開始的小型概念驗證資料中心，可能會用太陽能板，但後續的資料中心需要一個小型的核子反應爐，而且這是用氦-3當燃料，以核融合進行發電；月球上有大量的氦-3。

至於如何將伺服器連網？Lonestar打算從採用Intuitive Machines的統包解決方案，但這不能作為長期計畫，Lonestar已向國際電信聯盟（ITU）提交申請必要的頻譜，但無線電波要連上月球的伺服器並返回約需2.7秒，對當今的網速而言可能太慢。

Lonestar的實驗性資料中心，計畫使用基於RISC-V開源指令集架構的Skycorp伺服器。

儘管月球沒有野火、洪水地震、龍捲風等自然災害，但有個大問題，就是月球表面經常受到隕石撞擊，有些機構估計每天約有1.4 公噸的隕石落到月球表面。目前不清楚Lonestar如何因應這個問題。

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