推特易主改變生態？大量民眾轉而湧入「這些社群媒體」

推特被全球首富、電動車大廠特斯拉執行長馬斯克以約440億美元收購後，已經出現部分用戶開始尋找替代平台的情況。美聯社

推特 （Twitter）被全球首富、電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克以約440億美元收購後，已經出現部分用戶開始尋找替代平台的情況。

彭博報導，自從開始有報導稱這筆收購即將達成時，其他社群媒體 平台就開始出現聲浪，其中包括新加入的「CounterSocial」和「Truth Social」，甚至連「Tumblr」和「MySpace」等社群媒體也被認為是替代推特的選擇。

以「CounterSocial」為例，這個無廣告的社群媒體聲稱每月有6380萬名訪客，還承諾不會出售用戶的數據，但隨著民眾爭相建立新帳號，該網站目前已經當機。根據數據，「CounterSocial」在2020年12月推出iOS和Android版本的應用程式、在全球下載量不到5000次，目前在App le App Store的排行榜上排名第32位。

至於美國前總統川普（Donald Trump）旗下的「Truth Social」目前在App Store排行榜上排名第9、總下載量達171萬次，目前尚未推出Android版本。

此外，擁有440萬用戶的分散式微部落格社群網路「Mastodon」也重新受到矚目，2017年「Mastodon」推出時被譽為「推特殺手」（Twitter-killer）。。