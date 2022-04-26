我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「會毀了川普政績」 梅杜斯2319則簡訊 曝推翻大選內幕

布林肯稱俄「侵烏已失敗」 美再追加逾4億軍援

推特易主改變生態？大量民眾轉而湧入「這些社群媒體」

編譯張君堯／即時報導
推特被全球首富、電動車大廠特斯拉執行長馬斯克以約440億美元收購後，已經出現部分用戶開始尋找替代平台的情況。美聯社
推特被全球首富、電動車大廠特斯拉執行長馬斯克以約440億美元收購後，已經出現部分用戶開始尋找替代平台的情況。美聯社

推特（Twitter）被全球首富、電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克以約440億美元收購後，已經出現部分用戶開始尋找替代平台的情況。

彭博報導，自從開始有報導稱這筆收購即將達成時，其他社群媒體平台就開始出現聲浪，其中包括新加入的「CounterSocial」和「Truth Social」，甚至連「Tumblr」和「MySpace」等社群媒體也被認為是替代推特的選擇。

以「CounterSocial」為例，這個無廣告的社群媒體聲稱每月有6380萬名訪客，還承諾不會出售用戶的數據，但隨著民眾爭相建立新帳號，該網站目前已經當機。根據數據，「CounterSocial」在2020年12月推出iOS和Android版本的應用程式、在全球下載量不到5000次，目前在Apple App Store的排行榜上排名第32位。

至於美國前總統川普（Donald Trump）旗下的「Truth Social」目前在App Store排行榜上排名第9、總下載量達171萬次，目前尚未推出Android版本。

此外，擁有440萬用戶的分散式微部落格社群網路「Mastodon」也重新受到矚目，2017年「Mastodon」推出時被譽為「推特殺手」（Twitter-killer）。。

社群媒體 推特 App

上一則

路人沒傘受困雨中 陌生駕駛「即刻救援」 網喊：想嫁了

下一則

退役網球女將改當情色網紅 攜老公拍片網友搶看

延伸閱讀

馬斯克買推特 貝佐斯酸：可能害到特斯拉

馬斯克買推特 貝佐斯酸：可能害到特斯拉
打什麼算盤？馬斯克如何「改造推特」受矚目

打什麼算盤？馬斯克如何「改造推特」受矚目
馬斯克440億美元買到推特 特斯拉股價軟掉 狗狗幣大漲

馬斯克440億美元買到推特 特斯拉股價軟掉 狗狗幣大漲
川普：我喜歡馬斯克 但就算解禁… 我也不會重返推特

川普：我喜歡馬斯克 但就算解禁… 我也不會重返推特

熱門新聞

有些人在情感裡，越是沈默，反而越能激起異性的興趣。圖／摘自Pexels

越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜

2022-04-22 18:09
一名男網友被中國籍前女友要求復合結婚，對方父母提出3個結婚條件。情境示意圖。圖／Ingimage

中國富家女飛台求娶 他見3條件頻說對不起：我配不上

2022-04-21 19:50
玄彬和孫藝真吃飯被網友拍下。（取材自微博）

華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真

2022-04-24 04:55
今年13歲的譚納將在明尼蘇達大學畢業。(取材自臉書)

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班

2022-04-24 21:48
中國一名網紅生13年生7胎。(取材自抖音)

「老公智商140、我顏值高」她13年生7胎：不生浪費基因

2022-04-21 01:28
24歲的模特兒菈姆琪接受絕育手術，她表示「為自己的決定感到開心」。(取材自Instagram@abbysworldsastage)

加州24歲模特兒「找醫師絕育」成功 她開心喊：不後悔

2022-04-24 03:40

超人氣

更多 >
紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯

紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯
紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工

紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工
上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口
北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮

北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮
天氣轉暖犯罪猖狂 芝血腥周末重現 41人中槍 7死

天氣轉暖犯罪猖狂 芝血腥周末重現 41人中槍 7死