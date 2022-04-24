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iPhone 14有什麼亮點？相機升級4800萬畫素、採大螢幕

編譯葉亭均／綜合報導
市場預料蘋果今秋問世的iPhone 14手機系列中，Pro機款相機將升級至4800萬畫素。（路透）
市場預料蘋果今秋問世的iPhone 14手機系列中，Pro機款相機將升級至4800萬畫素。（路透）

距離蘋果下一代智慧手機iPhone 14亮相已剩不到六個月的時間，彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）撰文指出， iPhone 14 Pro預料會配備4800萬畫素的升級版相機，全系列朝大尺寸螢幕靠攏。另外，蘋果可能在明年推出搭載M3晶片的iMac，以及iMac Pro新桌機產品。

葛曼說，從2014年的iPhone 6開始，蘋果就轉向新硬體設計三年周期的模式，第一年是全新面貌的設計，第二年保留外觀設計，但升級內部，第三年則是讓原先的設計出現一些重要調整。他表示，當前仍處於iPhone 12的設計周期中，今年秋季將問世的iPhone 14將出現一些調整，儘管仍會沿用i12、i13的整體設計、保留直角邊框和圓角（rounded corner），但Pro機款會有新型的「劉海」（螢幕上方缺口）設計，將出現更大的相機凸起處，以便搭載新的感測器。

根據葛曼的說法，iPhone 14 Pro的「劉海」內將為Face ID功能設計藥丸形切口，也為相機鏡頭設計一個圓形切口，這是蘋果直到能夠把Face ID和前置鏡頭完全嵌入面板本身之前的解決辦法，預料後者至少要三到四年之後才能實現。

在相機畫素方面，iPhone 14只有Pro機款的廣角鏡頭 （主鏡頭）會採用新型的4800萬畫素感測器，iPhone 14的一般機型仍採用1200萬畫素鏡頭。

至於螢幕方面，iPhone 14全系列採用大尺寸螢幕，不再推出mini機款，也就是淘汰推出如當前5.4吋iPhone 13 mini一樣的尺寸。葛曼說，考量到Max機款極受歡迎，尤其在中國市場熱賣，mini相對銷量不佳，因此蘋果為新機規畫的尺寸包括6.1吋的iPhone 14、iPhone 14 Pro，以及6.7吋的iPhone 14 Max和iPhone 14 Pro Max，這會是非Pro機款首度出現6.7吋的螢幕選擇，而且可能甚受市場歡迎，原因是比以往的蘋果大尺寸機款便宜至少200美元。

iPhone 14 Pro機款將採用蘋果新的A16晶片，至於非Pro機款則沿用A15晶片。至於蘋果正在嘗試的衛星撥打電話功能，今年還不會出現，頂多就是提供在蜂巢服務斷線時，能夠進行緊急聯絡或發送簡訊的衛星通訊服務。

另外在桌機產品方面，雖然Mac用戶正等待蘋果今年推出搭載M2晶片的iMac，但葛曼指出，蘋果已在準備M2 iMac產品的下一代，也就是2023年可能推出搭載M3晶片的iMad、 iMac Pro。葛曼說，蘋果的M3晶片已經在研發中，目前正在進行測試，預料搭載M3晶片的產品最快明年底推出。

iPhone 蘋果 晶片

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