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2022品牌親和力排行榜 蘋果第3名 輸迪士尼和特斯拉

編譯季晶晶／綜合報導
MBLM周二公布2022年品牌親和力排行榜，娛樂巨擘迪士尼、電動車大廠特斯拉、iPhone製造商蘋果是前三名。（路透）
MBLM周二公布2022年品牌親和力排行榜，娛樂巨擘迪士尼、電動車大廠特斯拉、iPhone製造商蘋果是前三名。（路透）

品牌研究機構MBLM周二公布2022年品牌親和力排行榜，在分析超過600個品牌後，iPhone製造商蘋果（Apple）名列第三，次於娛樂巨擘迪士尼（Disney）和電動車大廠特斯拉（Tesla）。今年前十名裡有三家科技公司，除蘋果和特斯拉外，Android也擠進榜，比去年只有兩家要多。

MBLM的這項年度研究是檢視用戶與品牌的情感聯繫，包括消費者在懷舊、認同和縱情購買等方面的表現，並且衡量出此一聯繫的強度，最後為每個品牌計算出「親和力商數」。

蘋果的得分是65.3，高於排名第四Sony的65，但低於特斯拉的67.4，久負盛名的動畫公司迪斯尼則以68.1分奪冠。這些公司的分數都遠高於平均49.2。

第五到第十名分別是：YouTube（64.3）、賓士（63.9）、超市Trader Joe’s（59.8）、Netflix（59.6）、Android（59.1），以及電遊Sega（59.1）。

執行合夥人Mario Natarelli說： 「利用大數據和人工智慧，將品牌表現背後的情感科學提升到新層級。這種新的做法提供了更廣泛和即時的洞見。我們現在能夠評估消費者更真實生動的情緒。」

MBLM今年並首度將加密貨幣和遊戲產業納入評比。根據MBLM，加密貨幣的表現已經超過傳統的金融服務。

特斯拉 蘋果 貨幣

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