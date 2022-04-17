避官方宣傳 俄羅斯反戰民眾用Telegram看新聞

Telegram號稱不會審查言論或難以追蹤，成為俄羅斯反戰民眾收看俄烏戰爭消息的管道之一。（路透）

「紐約時報」今天報導，社群平台Telegram在烏俄戰爭開打後有440萬下載量，成為俄羅斯 人獲取沒有審查的烏克蘭 新聞最重要管道，但這現象能否持續令人懷疑。

在2月24日俄羅斯入侵烏克蘭前，俄羅斯記者魯斯塔莫娃（Farida Rustamova）使用Telegram手機應用程式與朋友傳簡訊。

但俄國政府關閉偏離官方論調的媒體，她服務的單位也名列其中，之後她改在Telegram發表原創文章，報導俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）身邊菁英層的新聞，以及國營電視台員工在直播時持反戰標語等，為她吸引2萬多訂閱讀者。

她告訴紐約時報，Telegram是在俄羅斯少數幾個僅存能獲取資訊的頻道之一。

Telegram是註冊在英屬維京群島（British Virgin Islands）的社群平台公司，2013年由俄羅斯移民兄弟巴威爾．度洛夫（Pavel Durov）和尼柯萊．度洛夫（Nikolai Durov）成立。

這對兄弟曾創辦俄羅斯人氣第一的社群網站 VKontakte，因巴威爾．度洛夫拒絕向俄國政府提供烏克蘭反俄示威者的個人資料後，2013年出售他所持股份逃離俄羅斯，尼柯萊．度洛夫是否也出售持股、或住在哪裡不得而知。

報導說，巴威爾．度洛夫很少公開談論烏俄戰爭。3月初，他在Telegram再次提醒粉絲他離開俄羅斯的原因，並說他的母親有烏克蘭血統、他在烏克蘭有很多親戚，這場戰爭對他造成個人衝擊。

烏俄戰爭之初，巴威爾．度洛夫曾提議暫停Telegram在俄羅斯和烏克蘭所有服務，以免未經驗證的消息泛濫。後因用戶強烈抗議，幾個小時後，他撤回這項提議。

俄羅斯政府關閉獨立新聞媒體，並禁止社群媒體推特（Twitter）、臉書（Facebook）和Instagram等，但讓Telegram在俄羅斯活躍。根據分析公司Sensor Tower，自從烏俄戰爭開打，俄羅斯有超過440萬人次下載，若從2014年起計算，Telegram在俄羅斯累計逾1.2億下載量。

反戰人士使用Telegram進行各項活動，組織抗議、分享西方媒體的報導。不過Telegram也成為假消息、極右派宣傳和仇恨言論的避風港。

媒體分析師謝比林（Ilya Shepelin）表示，克里姆林宮沒有扼殺Telegram，而是試圖控制平台上的論述，官媒在Telegram成立頻道，且透過付費貼文進行滲透。俄羅斯官方或強硬派頻道的訂閱者，遠遠多於獨立新聞工作者的訂戶數。

被俄羅斯政府封鎖的新聞網站Meduza的英文版執行編輯羅斯洛克（Kevin Rothrock）擔憂，心存不軌的人很容易透過Telegram收集個人資料。

「你可以看到誰在評論、誰在群組聊天以及人們的電話號碼」，他說，Telegram是一個豐富的資料庫。

艾格拉國際人權團體（Agora International Human Rights Group）負責人契科夫（Pavel Chikov）表示，更大的風險是Telegram似乎掌握在一人手裡，「關鍵的問題是你是否信任巴威爾．度洛夫？」他說大家都希望Telegram善待用戶，「因為這個籃子裡有好多雞蛋」。