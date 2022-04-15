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馬斯克開價430億收購推特 凸顯社群媒體軟實力價值

中央社／舊金山15日電
馬斯克提出以430億美元收購推特。路透
馬斯克提出以430億美元收購推特。路透

世界首富馬斯克（Elon Musk）有意收購社群平台推特（Twitter）是近日熱議新聞，儘管最後發展尚未有定論，美媒分析相關事件凸顯推特的重要性與影響力。

美國新聞網站VOX於14日指出，和其他社群平台比起來，推特算小咖。臉書（Facebook）的每天活躍用戶數比推特多11倍，谷歌（Google）旗下影音平台YouTube上一季財報收入是推特的5倍。

電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克14日提出以430億美元收購推特。在此之前他已經持有9.2%推特股份。

世界首富馬斯克4日公布，透過馬斯克可撤銷信託（Elon Musk Revocable Trust）持有7350萬股推特股票，而他是該信託唯一受託人。現在他將花更多時間與精力全盤掌控推特。

Vox分析，推特的社會與政治價值高過股價。對馬斯克來說，投資推特是否有賺頭並沒有太大關係，馬斯克想擁有或重塑推特的興趣，顯示了推特的軟實力價值。

從很多面向來看，Twitter是一個精英平台，尤其對那些早已具有影響力的名人，推特是最有力的溝通工具。

曾有調查指出，推特的多數用戶是美國人，一半以上的美國用戶每天使用推特。

推特每日用戶約2億人，但在美國的政治圈，推特舉足輕重，且曾經是前美國總統川普（Donald Trump）的主要發聲平台。川普在總統任期結束前，因推文支持1月6日國會暴動而遭到推特永久停權。

明星用戶如川普等人被推特停權，轉向其他平台後，都比不上他們先前在推特巔峰時期受到的關注。

報導分析，推特與社群媒體龍頭臉書和搜尋引擎巨擘谷歌的不同，在於金融市場並沒有真正顯現推特的價值，這是為什麼馬斯克能運用他近2200億美元身家的一小部分，打算買下推特這家公司，重塑平台上對於言論自由的規則。

科技巨頭如臉書或者蘋果（Apple）若要併購推特會構成壟斷疑慮。馬斯克顯然有可能利用推特打造他的商業或政治利益，美國的法律並不能阻止像馬斯克這樣的富豪去收購一家擁有重要影響力的企業。

值得注意的是，馬斯克雖是世界首富，但大部分資產都與股票有關，不見得有現金流可以買推特，最後不管結果如何，這件事彰顯社群媒體推特的價值。

推特 馬斯克 社群媒體

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