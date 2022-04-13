蘋果MR裝置再等等 傳延後至2023年推出

蘋果首台擴增實境／混合實境（AR／MR）頭戴穿戴裝置再傳延期。（路透）

蘋果 首台擴增實境／混合實境（AR／MR）頭戴穿戴裝置再傳延期，市場傳出，蘋果頭戴裝置可能會延遲到2023年推出，包含代工廠和碩、光學鏡頭廠大立光想要迎接相關商機恐怕等再等等。

科技網站9to5Mac引述海通國際證券分析師 最新報告，預測蘋果的MR頭戴裝置將延到2023年第一季發布，較原先市場預期延遲，並預測第一年出貨量為100-150萬台。

該報告提到，自主設計的晶片將是蘋果MR頭戴裝置與競爭對手最大市場區隔之一，同時包含鏡頭在內，該裝置將會搭載10個以上感測器，日商Sony、中廠韋爾半導體和舜宇光學等供應商可望受惠。

在此之前，市場對蘋果MR頭戴裝置亮相時間不斷延後，最早業界預期蘋果將於2022年上半年發布，惟最終因產品設計未達蘋果要求，因此延後推出，有分析師預估將於2022年底發布。

近期彭博社記者Mark Gurman則指出，他認為蘋果不會在今年6月初的WWDC開發者大會上公布MR頭戴裝置，但有可能在今年秋季至明年夏季某個時間點推出。

和碩為蘋果混合實境頭戴裝置主力代工廠，和碩總經理廖賜政先前指出，布局元宇宙 已五到六年，「不是才剛進來的大學生」，目前有好幾個客戶，預期在累積一定基礎下，元宇宙的產業起飛對和碩是有相當幫助，相關業務2022年將大幅度成長，2023年會更成熟，是公司既定努力經營項目。

在實際案例上，和碩曾在2019年與英國擴增實境技術公司Wave Optics聯手推出超輕量無線AR眼鏡AiR，適用於工業、醫療及企業用市場三大領域。另，和碩也曾與3M共同開發獨立VR頭戴顯示器VX6，具備豐沛的VR／AR硬體製造能量。