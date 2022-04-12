庫克不滿反壟斷法：將降低iPhone安全性、用戶選擇減少

蘋果執行長庫克警告說，各國研議中的反壟斷法案將產生意想不到的後果，包括使iPhone的安全性降和讓用戶面臨風險。（歐新社）

蘋果 （App le）執行長庫克12日警告說，各國研議中的反壟斷法案將產生意想不到的後果，包括使iPhone的安全性降和讓用戶面臨風險，例如有些想極力取得用戶數據的公司正尋求避開iPhone的隱私 功能。

蘋果App Store業務正面臨來自美國國會和歐盟的雙重威脅。國會議員打算強迫蘋果放寬對應用程式（App）的控制，讓第三方App開發者更容易進入iPhone，做為增加競爭的一環。

美國和歐盟的立法將迫使蘋果開放用戶從App Store以外的地方下載第三方App。App Store對架上App的內購系統抽成30%。蘋果表示，這個改變將傷害用戶的安全和隱私。

庫克12日出席國際隱私權專家協會（IAPP）在華盛頓特區舉辦的峰會，他說：「取消更安全的選項只會讓用戶的選擇減少，而非增加。企業因為想利用用戶數據而決定離開App Store，將對用戶造成巨大壓力，迫使他們使用替代的App商店，但用戶的隱私和安全性未必受到保護。」

在歐洲，「數位市場法案」（DMA）正朝最終核准的方向邁進。美國國會的相關法案正在審議中，距離立法通過還很遙遠。