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TikTok今年廣告收入將逾110億 超過Twitter與Snap總和

記者賴錦宏／即時報導
TikTok今年廣告收入料超Twitter與Snap總和。(路透資料照片)
TikTok今年廣告收入料超Twitter與Snap總和。(路透資料照片)

研究公司Insider Intelligence估計，短視頻平台TikTok今年廣告收入，將超過社交媒體Twitter與Snap的總和。

據香港信報財經網，Insider Intelligence分析員Debra Aho Williamson認為，TikTok的用戶量與用戶瀏覽時間過去數年高速增長，令其廣告收入快速上升。該公司估計，TikTok今年廣告收入將逾110億美元，而Twitter與Snap分別料為55.8億美元與48.6億美元，即後兩者的廣告收入合計仍不及TikTok。

Insider Intelligence估計，TikTok逾半廣告收入來自美國市場。

由中國企業字節跳動(ByteDance)控制的TikTok，全球活躍用戶超過10億人。

另據據英國《衛報》報導，抖音的國際版TikTok預計會在今年超過Twitter 和 Snapchat的廣告規模總和，直逼大熱的YouTube平台。 TikTok增長勢頭非常強勁，且在青少年和年輕人群體中同樣受歡迎，這也對主打青少年和年輕人社交的Fackbook頗為擔憂。

同時，根據預計，TikTok最快將在2024年達到236億美元的廣告收入規模，而這個規模將可以追平YouTube。 Youtube早在12年前就由谷歌推出，並且一直是國際互聯網視頻行業中的佼佼者，而現在，TikTok只用了一半的時間就將追上它甚至是超越它！

不過TikTok的未來也充滿著不確定性，從目前增長勢頭上來說，千禧一代對它的接受程度很好，同時根據國外媒體監管機構統計，國外甚至有16%的3~4歲兒童，29%的5~7歲兒童也在使用。

但是，正因如此TikTok也引起了國際社會對這款中國產APP的強烈擔憂，Fackbook已經在積極進入短視頻領域，同時也在向美國政府提出TikTok中國背景可能產生的安全隱患。此外，美國政府的態度也有些不明朗，之前特朗普已經在強迫字節跳動將其國際業務出售給微軟或甲骨文，雖然目前拜登政府暫未作出新的要求，但是未來也還充滿著可能。

字節跳動在短影音領域一騎絕塵，在國際社會上也保持著強勁的增長勢頭，TikTok的成功除了其擁有的廣大用戶規模和廣告規模，還有其強大的賺錢能力。據報導，今年第一季，TikTok應用內消費收入達到了8.4億美元，這一數字已經超過了美國各個遊戲APP的消費收入，成為近幾年唯一的一款超過遊戲APP的應用。

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