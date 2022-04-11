蘋果官網爆雷未公開新品 能「一次充電、多重滿足」？

為配合全新16吋MacBook Pro，蘋果於去年推出第一款氮化鎵技術（GaN）充電器。（圖擷自蘋果官網）

蘋果 官網意外爆雷！根據媒體爆料，蘋果官網日前上傳一份支援檔案，內容記載有關一款尚未發表公開的全新配件，但不久後這份檔案就被刪除，外媒猜測這項未發布產品就是蘋果第一款獨立推出的氮化鎵技術（GaN）充電器。

根據「9to5mac」報導，蘋果曾在官網的支援文件上發布一款尚未發表的全新配件，這項產品為35W、雙USB-C插孔充電頭，目前這份支援檔案遭到刪除，雖然不清楚蘋果計畫何時發布這項產品，它也有可能遭到銷毀，但這份支援檔案清楚表明這項未公開產品確實存在。

蘋果官網意外曝光新產品，「9to5mac」指出這是蘋果首次發布雙USB-C插孔的充電頭，且35W充電頭足以提供多部iPhone 或一台iPhone和一支Apple Watch 同時充電。

傳聞稱蘋果正在開發氮化鎵技術（GaN）充電器，儘管支援檔案並未提及有關GaN技術，但「9to5mac」認為這款未公開產品就是蘋果第一款獨立推出的GaN充電器。

蘋果首次亮相GaN充電器為配合全新16吋MacBook Pro產品需求，於去年推出適用的GaN充電器、140W USB-C電源，與傳統充電器相比，GaN充電器更輕巧，且能支援更大功率，使全新16吋MacBook Pro充電速度更快。