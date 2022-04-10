蘋果混合實境頭戴式裝置 預計2023年夏季前推出

蘋果混合實境頭戴式裝置預計2023年夏季前推出。(歐新社)

外界期待已久的蘋果 混合實境裝置，謠傳會在2023年夏天之前推出，iOS 16的測試版（beta版）可望出現該裝置的蹤影。

蘋果公司傳出正在開發一款混合實境的頭戴式裝置，VR 和AR的顯示器。傳言說這款裝置正進行生產前測試。蘋果的軟體似乎已準備引入該技術。

彭博資訊的時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）在他「Power On」專欄中，預測2022全球開發者大會（WWDC）的焦點時，提及混合實境頭戴式裝置。雖然蘋果顯然計劃在WWDC發表，但葛曼認為，要到2022年底或2023年初才能推出。

對葛曼來說，在WWDC推出「很可能辦不到」，但消息人士說，iOS 16的beta版「有很多地方提到這款裝置及其與iPhone的交互作用」。估計這意味該裝置會在iPhone 16的周期內推出，即2022年6月至2023年6月之間。這還可能表明，蘋果準備提前預覽AR和VR的部分軟體，甚至可能是操作系統「rOS」。

在其他的iOS功能上，葛曼預期會有「全面性的大幅改進」，包括通知功能更新以及新的健康追蹤功能。外界不認為iOS界面會進行大範圍的重新設計，但iPadOS多工處理功能可能進一步調整。