果粉看過來 MacBook Air升級版快發布了 桌機也有動作

專家推測，蘋果可能在6月的WWDC發表MacBookAir升級版筆電。（美聯社）

根據彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）的說法，蘋果 公司可能會在今年6月登場的全球開發者大會（WWDC）發表新硬體產品，可能推出升級版的輕巧筆電MacBook Air。

蘋果的WWDC活動將在6月6日至10日舉行，主要聚焦重大軟體升級。然而，外界臆測蘋果可能會在主題演講中秀出多款新的硬體產品。

根據葛曼撰寫的「Power On」時事通訊，蘋果未來幾個月將為新的Mac產品做準備，他的理由是「有什麼比WWDC更好的場合呢？這是兩年前宣布Mac從英特爾晶片 改採蘋果自家晶片的同一場合」。

葛曼所引述的消息人士表示，有兩款新的Mac產品將在今年中或下半年推出，其中一款會是MacBook Air的升級版。此前，葛曼說這款筆電延後至今年下半年推出。

除了MacBook Air外，葛曼還指出蘋果也可能更新桌機產品Mac mini和24吋的iMac，也可能推出新的低階MacBook Pro筆電，來取代現有的13吋MacBook Pro

葛曼曾經預測蘋果會在3月春季發表會中發表更新版Mac mini和新的13吋MacBook Pro，但後來落空。