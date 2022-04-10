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小賈斯汀等大戶幾無貼文 馬斯克質疑推特快死了

中央社／舊金山9日綜合報導
最近成為推特最大股東及新科董事的億萬富豪馬斯克，今天推文質問這個社群平台是否「快死了」，特別點名歌手小賈斯汀等人，說這些人的帳號追隨者雖多，但卻很少貼文。(路透)
最近成為推特最大股東及新科董事的億萬富豪馬斯克，今天推文質問這個社群平台是否「快死了」，特別點名歌手小賈斯汀等人，說這些人的帳號追隨者雖多，但卻很少貼文。(路透)

最近成為推特最大股東及新科董事的億萬富豪馬斯克，今天推文質問這個社群平台是否「快死了」，特別點名歌手小賈斯汀等人，說這些人的帳號追隨者雖多，但卻很少貼文。

法新社報導，馬斯克（Elon Musk）在推特（Twitter）發文說，最「頂尖」的幾個帳號推文寥寥可數，內容非常稀少。他並列出粉絲人數前十的名單，當中他本人排名第8，擁有8100萬名追隨者。

這份名單中，前美國總統歐巴馬（Barack Obama）名列榜首，有1億3100萬追隨者；接著依序為加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）、美國歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）、出生於美洲國家巴貝多的流行歌手蕾哈娜（Rihanna）、葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）、樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）及女神卡卡（Lady Gaga）。

排名第9和第10的分別是印度總理莫迪（Narendra Modi ），以及知名脫口秀主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）的@TheEllenShow帳號。

馬斯克在推文寫道：「推特是否快死了？ 」

馬斯克接著說，「舉例來說，泰勒絲的帳號@taylorswift13已3個月沒有任何貼文」，「而小賈斯汀這一整年只有一次貼文。」

馬斯克4日宣布持有推特9.2%股權，成為推特最大股東，並於5日進入董事會。

馬斯克表示，他期望近期內「對推特進行重大改革」。他也徵詢追隨者意見，是否要在推特上增設「編輯」鍵；這項變革先前討論已久，如今推特將開始進行測試。

馬斯克7日還在推特上傳2018年他在喬羅根（Joe Rogan）的播客節目中抽大麻的照片，並推文說：「推特下一次的董事會將會很有意思。」

推特 馬斯克 社群

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