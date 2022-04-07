中國Q2手機銷售估年減20% 蘋果較不受影響

CNCB報導，中國近來新冠疫情升溫，若疫情未獲控制，將打擊智慧手機銷售，但蘋果受到的銷售影響預料較小。路透

CNCB報導，中國近來新冠疫情 升溫，若疫情未獲控制，將打擊智慧手機 銷售，但蘋果 （Apple）受到的銷售影響預料較小。

研調機構Strategy Analytics執行董事莫茲頓預估，中國中國本季智慧手機出貨量將比去年同期銳減20%，上海6日通報逾2萬人確診，上海政府已宣布封城阻止疫情蔓延，該措施將打擊物流和消費支出。

市調機構Counterpoint合夥人Neil Shah認為，中國中國4、5月智慧手機銷售預估年減12%至13%。他說，中國智慧手機銷售預料在6月回升，約比去年同期下滑3%至4%，主要因業者推出超殺促銷優惠和疫情趨緩。若疫情遲遲未能獲得控制，中國6月智慧手機銷售預料年減12%。

莫茲頓指出，蘋果產品在中國的銷售表現相對較佳，本季銷售預料年減約4%至5%，這是季節性因素，此時蘋果發表新產品帶動的銷售熱潮遞減。

市調機構IDC研究經理威爾‧王則預估，中國本季智慧手機出貨量預料年減約3.4%。他接受CNBC專訪時說：「銷售下滑預料歸因於疫情造成消費需求和消費意願減弱，以及經濟動能趨緩。供應受擾造成的不安將漸漸消退，此時工廠實施防疫泡泡，加上政府運用之前的防疫經驗，這些都有助減輕疫情影響。」

威爾‧王表示，中國本季智慧手機出貨量預料下滑，因受安卓系統手機市場的動能趨緩拖累。