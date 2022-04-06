臉書對加密幣不死心 Meta規畫「查克幣」用於App內打賞

Meta傳將導入平台內使用的虛擬代幣。(路透)

金融時報周三（6日）報導，臉書 母公司Meta已經著手策劃虛擬代幣與貨幣，在旗下平台流通。代幣用來獎賞平台上的創作者，也準備進行借貸或其他金融服務。在這之前，臉書曾經發表過雄心勃勃的加密幣方案，後來推動失敗而放棄。

多位知情人士透露，被內部員工暱稱為「查克幣」（查克為執行長查克柏格 的姓氏簡稱）的虛擬幣，不同於之前那個沒能成功、以區塊鏈為基礎的加密幣，而是應用程式（app）內使用的代幣，由公司集中管控。

根據臉書的備忘錄和知悉計畫的人士的說法，Meta正尋求打造所謂的「社群幣」或是「名氣代幣」，可以獎勵旗下平台上各種有意義的貢獻，例如Instagram網紅分享照片時，可以獲得「創作幣」之類的回饋。

如果落實這項計畫，可望讓Meta開闢新的營收管道，控制旗下App 和服務組合的交易。

多位消息來源告訴金融時報，Meta同時也在試探是否導入更多的傳統金融服務，主要著眼以更優惠的利率提供小企業貸款。

路透向Meta查證相關報導時，Meta發言人說：「今天我們沒新資訊可告知」，強調公司聚焦建立元宇宙，「包括其中的支付工具與金融服務可能會是什麼面貌」。查克柏格則是在上個月曾經表示，Instagram短期內將會引進「非同質化代幣」（NFT）。

Meta旗下app包括Facebook、Instagram、WhatsApp等，近來因其他新興對手，像是短片app抖音（TikTok）的競爭，必須積極應戰，增進用戶使用與投入程度，同時廣闢財源。