蘋果為何想推iPhone月租制？能從用戶身上榨出更多營收

蘋果公司傳出考慮推出iPhone智慧手機「月租制」。（路透）

蘋果 公司傳出考慮推出iPhone 智慧手機 硬體「訂閱制」，彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）分析說，此舉將讓蘋果從龐大的用戶基數榨出更多營收。

彭博資訊3月下旬報導，蘋果正研擬iPhone硬體訂閱服務，讓消費者租用手機，而且每年都能換新機。目前，只有口袋深厚的死忠的「果粉」會每年換機機，多數消費者只有在螢幕破裂、機款老舊、最新iOS作業系統或熱門新App跑不動、儲存容量不足或需要更大螢幕的情況下才會換機。

葛曼說，iPhone使用者換新機的頻率平均為每3年一次，比十年前的換機頻率低，當時電信業者提供補貼和折扣，鼓勵消費者每兩年換一次iPhone手機。

根據研調機構Counterpoint Research的數據，iPhone銷售價格平均為每支825美元，這代表蘋果每三年才能從一般的iPhone消費者賺取略高於800美元金額。葛曼表示，如果蘋果讓iPhone硬體裝置改為訂用制，能夠將每三年賺取800美元的金額推高至1000美元以上，還能把舊手機賣到二手市場。

葛曼以iPhone 13、Pro和Pro Max分別為799、999和1099美元的售價為例，若是改為每月收取租金35、45與50美元，蘋果從每名消費者賺取的金額如下：

iPhone 13月租35美元，相當於蘋果每三年賺取1260美元，高於單機799美元售價。

iPhone 13 Pro月租45美元，相當於蘋果每三年賺取1620美元，高於單機999美元售價。

iPhone 13 Pro Max月租50美元，相當於蘋果每三年賺取1800美元，高於單機1099美元售價。

葛曼說，上述數字僅是粗略推估，但蘋果的最新策略卻能從每名消費者身上賺取更多的錢，而消費者獲得的好處則是不用一次為一支新手機掏出數百美元（數萬元台幣），而且還能每年使用最新款iPhone手機。