我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挨了威爾史密斯1巴掌 克里斯洛克首發聲：我還在處理

洛縣華人區「地下賭場」傳槍案1死 房東是華裔

蘋果放棄對閱讀器App抽佣 傳將從金融領域「突圍」

編譯季晶晶／綜合外電
蘋果公司20日宣布，允許閱讀器app提供外部連結收費，以避開抽佣。(美聯社)
蘋果公司20日宣布，允許閱讀器app提供外部連結收費，以避開抽佣。(美聯社)

蘋果公司周三宣布，所謂的「閱讀器App」將可以在他們的App內提供外部連結，讓用戶註冊登入或管理帳戶。

這是蘋果去年的承諾，也是與日本公正交易委員會達成的和解協議的一部分，適用於提供雜誌、報紙、影片、書籍、語音、音樂或影音等內容者。閱讀器App包括了蘋果App Store裡的一些高人氣應用程式，例如Spotify和Netflix。

蘋果先前禁止App開發商引導用戶連結到自家網站註冊付費，要求他們必須使用蘋果的App Store支付系統，同時收取15%到30%的佣金。新政策則允許特定App避開蘋果的抽佣。

這項規定並非所有App一體適用。提供應用內購買的遊戲——他們構成蘋果App Store的大部分營收——仍必須使用蘋果的支付系統。至於以數位內容為特色但專注於其他用戶的App，例如社群網站，也不符合條件。

蘋果在開發者網頁上貼文表示，感興趣的App開發商可向蘋果提交申請。蘋果的App Review審核程序會核准其更新。提供的連結必須是標準連結，不能用按鈕，而且必須包含連結網站的域名。

蘋果也設定其他限制，例如任何符合條件的App不能再提供應用內購買，這個App也不能提供與真人進行的即時服務，例如課業輔導或健身訓練。那些仍然必須透過App Store支付系統。

雖然放棄對閱讀器App的抽佣，但蘋果有進軍金融界的更大雄心壯志。根據知情人士，蘋果正為未來的金融產品，開發自己的支付處理技術和基礎設施，這是蘋果想減少仰賴外部合作夥伴的一部分努力。

因相關計畫尚未公開而要求匿名的人士說，這是一項長達多年的計畫，能將眾多金融工作內部化，其中包括支付處理、放貸風險評估、詐欺分析、信用查核，以及包括爭議處理在內的其他客服功能化。

此舉將讓蘋果在金融服務領域更具實力，打造強大的產品陣容，目前已經包括蘋果品牌信用卡、點對點支付、錢包App，以及商家用iPhone接受信用卡支付的機制。根據彭博資訊，蘋果也在開發自己的硬體訂閱服務和Apple Pay交易的「先買後付」功能。

這項方案有一部分的內部代號稱做「突圍」，凸顯脫離現有金融體系的構想。

消息一出，蘋果現有合作夥伴「臉都綠了」，股價周三都下滑：CoreCard暴跌12%、Green Dot重挫5%、高盛也跌1.2%。

蘋果 App 信用卡

上一則

超吸睛 Dyson首款穿戴裝置登場 結合耳機、空氣清淨機

下一則

他在窗邊「打飛機」慘成Google街景春光 63萬網友搶看

延伸閱讀

英特爾CEO基辛格回鍋第一年 薪酬是員工的1700多倍

英特爾CEO基辛格回鍋第一年 薪酬是員工的1700多倍
「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離
蘋果連漲11日 市值再叩關3兆元

蘋果連漲11日 市值再叩關3兆元
蘋果創近20年來最長11日連漲 3兆美元市值在望

蘋果創近20年來最長11日連漲 3兆美元市值在望

熱門新聞

歐陽娜娜、迪麗熱巴、木村光希詮釋LV春夏全新Moonlight系列靴款。圖／取自微博、IG

迪麗熱巴、歐陽娜娜穿LV新靴 無限長腿超搶鏡

2022-03-26 16:34
洗衣服也有正確順序，弄錯流程可能導致白洗一場。(本報資料照片)

你也弄錯多年？洗衣機先丟衣服 小心洗不乾淨又傷皮膚

2022-03-29 01:59
西班牙一名媽媽在醫院剖腹生下一對雙胞胎，竟是羊膜囊未破的「人魚」小孩。（取材自推特）

媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到

2022-03-30 05:16
吊燈真的難清理。圖／摘自Pexels

師傅提醒4大錯誤裝潢法 白色廚房、灰色地磚是大忌

2022-03-25 14:20
有別於安卓手機的機海戰術，iPhone機型不多又廣受歡迎，多數人通常會猜iPhone是年度銷售冠軍。路透

這款平價手機去年力壓iPhone 成為全球最暢銷手機

2022-03-23 12:33
網友掃墓發現不明孔洞。（取材自爆料公社）

掃墓驚見小洞他怕被盜墓「封孔」 網曝用途直呼：慘了

2022-03-28 03:10

超人氣

更多 >
11國擔保 俄烏和談現曙光…俄大減攻勢 烏成為中立國

11國擔保 俄烏和談現曙光…俄大減攻勢 烏成為中立國
媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到

媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到
戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘
90%美國超市顧客願換牌子 品牌忠誠度被「2原因」敗掉

90%美國超市顧客願換牌子 品牌忠誠度被「2原因」敗掉
世說新聞╱護妻心切或精心策劃？慢鏡頭下超多細節

世說新聞╱護妻心切或精心策劃？慢鏡頭下超多細節