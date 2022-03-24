App之外 iPhone等硬體也可「訂閱」 蘋果擬推新服務

蘋果傳出正研擬硬體裝置的訂閱服務，最快2022年底推出。圖為蘋果執行長庫克3月8日發表5G版iPhone SE。（路透）

根據知情人士，蘋果 公司（App le）正在為包括iPhone在內的硬體產品研擬一種訂閱服務，構想是讓戶每月付費以擁有裝置，過程就像為iCloud儲存空間或Apple Music音樂體驗支付月租一樣。

月租訂閱服務以前都僅限於數位內容，這是首見用於硬體裝置，蘋果將因此大步邁入自動重複銷售。不過，因計畫尚未公開而要求匿名的知情人士表示，方案還在研究當中。

彭博資訊報導此一消息後，蘋果股價周四應聲上漲2.3%到174.07美元。雖然這支股票今年來仍下跌2%，但已連漲八天，是去年11月以來持續最久的漲勢。

推出類似汽車租賃方案的硬體裝置訂閱服務，對於通常賣出產品都直接收取全額費用、有時接受分期付款或電信商補貼的蘋果來說，是重大的戰略改變，可能協助蘋果創造更多營收，讓消費者更容易為新裝置花上數千美元。

新服務和分期付款方案的不同之處在於，每月收費不是依據產品價格，平均分配到12或24個月。月費標準尚未定案，將取決於用戶選擇哪種裝置。蘋果討論了允許用戶在新機上市時，可以選擇舊換新。

該公司計劃讓用戶使用與購買應用程式服務（App）相同的Apple ID和App Store帳戶來訂閱硬體。該服務預計2022年底推出，但也可能推遲到2023年，或者被取消。

iPhone是蘋果目前最大的銷售來源，去年入袋將近1920億美元，占營收超過一半。