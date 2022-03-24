搶串流市場大餅 YouTube開放美國觀眾免費看片「上看4千部」

YouTube搶攻串流影音市場。 示意圖／ingimage

YouTube 試圖搶食競爭激烈的影音串流市場大餅，今天開始對美國觀眾串流播放「地獄廚房」（Hell's Kitchen）和「心靈牧境」（Heartland）等約4000部電視影集。

谷歌 （Google）旗下的影片平台YouTube表示，熱門電視節目及主要製片公司的電影 將透過智能電視、行動裝置或網路瀏覽器在YouTube上搭配廣告播放。

YouTube以用戶上傳並分享影片起家，可謂利用網路點播影片趨勢的開山始祖。

YouTube面臨一系列競爭對手，包括採訂閱制的串流電視服務Netflix和支援廣告的串流媒體Peacock、Roku、Tubi和其他對手。

根據YouTube團隊說法，YouTube每週都會新增電影和節目，電影陣容包括「驚天動地60秒」（Gone in Sixty Seconds）和「落跑新娘」（Runaway Bride）。

YouTube援引市調機構尼爾森（Nielsen）研究，說去年12月裡，全美有超過1億3500萬人透過連接網路的電視欣賞YouTube影片。

這個影片分享平台在貼文中表示：「YouTube以支援廣告的串流平台龍頭之姿，處於消費者轉換為連網電視收視觀眾趨勢的最前線。」