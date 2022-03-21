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俄列臉書、Instagram為極端組織 放了WhatsApp一馬

中央社／莫斯科21日綜合外電
同屬Meta旗下的WhatsApp運作不受俄羅斯制裁。（路透）
同屬Meta旗下的WhatsApp運作不受俄羅斯制裁。（路透）

俄羅斯法院今天將社群媒體臉書和Instagram列為「極端主義組織」，作為莫斯科在與烏克蘭衝突期間全面打擊社群媒體的一環，但同屬Meta旗下的WhatsApp運作不受影響。

綜合法新社和路透社報導，俄羅斯當局指控臉書（Facebook）、Instagram和WhatsApp母公司、美國科技巨頭Meta縱容「俄羅斯恐懼症」（Russophobia）。

自3月初以來，俄羅斯用戶一直無法連上臉書和推特（Twitter），Instagram則在一周前遭到封鎖。

市調機構Insider Intelligence估計，去年臉書在俄羅斯擁有750萬用戶，WhatsApp有6700萬用戶，而Instagram則說，這項禁令將影響俄羅斯的8000萬用戶。

莫斯科特維爾區（Tverskoi）地方法院同意檢方請求，封鎖了這兩個「正在推廣極端主義活動」的社群媒體平台。

不過Meta公司的通訊軟體WhatsApp因並非公眾社群平台，在俄羅斯境內仍可繼續使用。

Meta並未立即對此置評。

俄羅斯媒體報導，俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor）表示，俄羅斯媒體發布訊息時，必須將Meta和其社群媒體平台貼上禁止標籤，並禁止秀出其商標。

Roskomnadzor今天同樣應檢察官辦公室要求，封鎖歐洲新聞台（Euronews）網站euronews.com以及俄文版網站ru.euronews.com，但未說明採取這項行動的原因。

Roskomnadzor本月稍早封鎖英國廣播公司（BBC）主要新聞網站，俄國外交部警告將對媒體採取更多報復措施。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）今天在法院審訊時，指控Meta在俄烏衝突期間損害莫斯科和其軍隊利益。

FSB代表科瓦列夫斯基（Igor Kovalevsky）在聲明中告訴法院：「Meta組織的活動直接針對俄羅斯和其麾下的武裝部隊，我們要求（法院）封鎖Meta的服務，並請求立刻執行。」

Meta公司本月10日宣布，旗下社群平台允許發表「俄羅斯侵略者去死」等言論，但不允許對平民進行可信的威脅。

不過Meta全球事務總裁克萊格（Nick Clegg）事後指出，這項較為寬鬆的規定僅適用於烏克蘭境內民眾的PO文。

俄羅斯過去曾將塔利班（Taliban）和伊斯蘭國（IS）列為「極端主義」組織，後來又進一步將宗教團體「耶和華見證人」（Jehovah's Witnesses）和俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的「反貪腐基金會」（Anti-Corruption Foundation）冠上極端組織的標籤。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，Meta的委任律師稍早告訴法院，Meta公司未曾從事極端主義活動，並且反對俄羅斯恐懼症。

目前尚不清楚Meta是否將會提出上訴。

俄羅斯 社群媒體 臉書

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