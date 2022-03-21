網攻？蘋果服務當機 應用商店、音樂、iCloud受影響

蘋果公司21日出現服務中斷問題，部分用戶抱怨iMesssage、iCloud、地圖、蘋果音樂和應用商店等無法使用。(路透)

美國總統拜登 周一（21日）再次警告俄羅斯 可能對美發動駭攻，建議國內企業加強其網路安全防護措施。同日，蘋果 公司（Apple）成千上萬名用戶於美東時間中午12時過後不久，在故障追蹤網站Down Detector投訴服務中斷問題，iMesssage、iCloud、地圖、蘋果音樂和應用商店等都無法使用，連內部的企業和零售系統也一度癱瘓，到下午3時40分，蘋果的系統服務網頁在更新後顯示，問題已獲解決。

雖然為時不久，但這種規模的服務中斷對蘋果而言很罕見。蘋果沒有回應置評要求，但在官網證實有15項服務受影響，包括蘋果應用商店、Arcade、TV+、音樂和播客。蘋果對員工表示，當機源於域名系統問題（DNS），而根據彭博資訊，DNS出錯經常是人為錯誤。

要求匿名的蘋果工作人員表示，除蘋果用戶外，該公司員工昨天也無法在家工作，零售店員工無法完成任務。當機影響產品維修、調貨和取貨，並且限制該公司員工溝通和使用內部網站的能力。

但投資人沒被嚇到，蘋果股價周一上漲0.9%，收紅在165.38美元。

根據Down Detector，蘋果不是昨天唯一碰到問題的科技巨擘，亞馬遜的網路服務、Google，以及無線電信商，差不多在同時都有顧客抱怨，儘管問題不嚴重。

拜登發布聲明表示，他先前已警告過，俄羅斯可能對美國進行惡意的網路活動，以回應美國及其盟友對俄羅斯施加制裁造成的經濟損害。拜登引述了白宮有關防範網攻的指引，該指引建議使用多重要素驗證，防止駭攻者輕易進入系統。白宮也建議企業要備份和加密數據、重設密碼，讓設備進行安全更新。