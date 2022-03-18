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世界睡眠日 活用iPhone「睡眠專注模式」助你好好入眠

記者黃筱晴／即時報導
可從家庭App設定不同情境，只要一個指令，就能將多個配件組合運作。圖／蘋果提供
可從家庭App設定不同情境，只要一個指令，就能將多個配件組合運作。圖／蘋果提供

18日是「世界睡眠日」，現代人生活壓力大，睡眠障礙已成為愈來愈普遍的現代文明病，而科技產品的便利性與普及性，雖然讓大家可以隨時與世界保持聯繫，現在卻也成為入眠時的最大干擾。幸好，只要聰明運用「專注模式」和「睡眠追蹤」，搭配運用智慧家庭設定，就可以幫助隔絕干擾、營造良好睡眠氣氛，更快入眠。

在iOS 15中首度登場的「專注模式」，讓iPhone用戶能因應不同情境需求，自訂通知與來電。其中「睡眠專注模式」會過濾掉通知和電話，並向其他人送出示意用戶現在已開啟勿擾，只有被允許者的重要來電與通知才收得到。你也可以在「健康」App中預先設定好就寢與起床時間的排程，就會貼心地依照自訂排程自動幫你啟動睡眠專注模式。另外，在「設定」>「螢幕顯示與亮度」中啟動「夜覽模式」，也能讓iPhone根據時鐘與地理位置，在日落時自動將顯示器顏色轉換成偏暖色調，減低藍光對眼睛刺激，有助入睡。如果你是需要透過閱讀或聽音樂幫助入眠的人，「睡眠專注模式」內還可自訂前往播放音樂、電子書的App捷徑。

Apple Music上還貼心為你準備好了催眠神作《Sleep》，這套錄音今年以空間音訊重新製作，收錄30首變奏曲、總時長達8.5小時，在每分鐘40拍的慢節奏下，穿插多變樂音質感，比一般的White Noise音樂更具主題，但又有效引導入睡。另外，Apple Music上還有眾多專為紓壓、放鬆和入眠編製的舒眠歌單，可以加入睡前放鬆的捷徑，幫助身體和心理進入準備入睡的和緩狀態。

Apple Watch的使用者，則可以透過「睡眠追蹤」功能，幫助每晚追蹤自己的睡眠狀態，運⽤Apple Watch內建的加速感應器，偵測呼吸等細微活動，綜合分辨入睡和甦醒狀態，並可隨時透過「健康」App查看睡眠分析圖，了解⾃⼰過去⼀星期的睡眠狀況及其他健康數據。

已經晉升智慧家庭的民眾，另外可以透過安裝支援HomeKit、兼容適應性燈光功能（Adaptive lighting）的燈具，為家中設定專屬的夜間放鬆模式，入夜後把燈具色調轉成暖色，上床時播放舒眠音樂，入睡時關燈等，佈置專屬睡眠場景；除此之外，用戶也可透過Siri語音啟動睡眠計時器定時關閉音樂、設定鬧鐘響鈴時間，全面打造最佳睡眠環境。

可透過「健康」App查看睡眠分析圖，了解⾃⼰過去⼀星期的睡眠狀況及其他健康數據。...
可透過「健康」App查看睡眠分析圖，了解⾃⼰過去⼀星期的睡眠狀況及其他健康數據。圖／蘋果提供
運用iPhone設定在日落後開啟「夜覽」，並設定「睡眠專注模式」。圖／蘋果提供
運用iPhone設定在日落後開啟「夜覽」，並設定「睡眠專注模式」。圖／蘋果提供
運用Apple Watch的睡眠追蹤功能，在起床時檢視自己的睡眠分析。圖／蘋果提...
運用Apple Watch的睡眠追蹤功能，在起床時檢視自己的睡眠分析。圖／蘋果提供
Apple Music上有大量專為紓壓、放鬆和入眠編製的舒眠歌單。圖／蘋果提供
Apple Music上有大量專為紓壓、放鬆和入眠編製的舒眠歌單。圖／蘋果提供

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