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預算有限 小尺寸5G iPhone買哪支？新iPhone SE有優勢

記者黃筱晴／即時報導
iPhone 12 mini與第3代iPhone SE是目前蘋果最實惠的小尺寸5G手機。（記者黃筱晴／攝影）
iPhone 12 mini與第3代iPhone SE是目前蘋果最實惠的小尺寸5G手機。（記者黃筱晴／攝影）

與綠色iPhone 13同時在蘋果春季發表會上正式亮相的第3代iPhone SE，同樣將在3月18日正式開始供貨，這款外型經典到不能再經典的新機，在與前一代iPhone SE完全一模一樣的外型之下，最大的特色就是直接升級了與iPhone 13系列同等級的A15仿生晶片，並且加入5G規格，而這兩個最核心的重大升級，正是這次新款iPhone SE非常值得入手的重要關鍵。

第3代iPhone SE將於3月18日正式開始供貨。（記者黃筱晴／攝影）
第3代iPhone SE將於3月18日正式開始供貨。（記者黃筱晴／攝影）

會考慮要不要入手iPhone SE的消費者，肯定是對價格最敏感的族群，不追求旗艦機型，也不需要酷炫的相機功能，只求能夠順暢地與同一支手機長長久久地生活下去。放眼目前蘋果官網上有在銷售的機型，預算700美元以內、可以單手操控的小尺寸，並且擁有5G規格的iPhone，就只有第3代iPhone SE以及iPhone 12 mini可選擇，而升級A15仿生晶片，建議售價更低的第3代iPhone SE簡直太有優勢。

整體相比，第3代iPhone SE擁有4.7吋螢幕、具Touch ID功能的經典Home鍵，單鏡頭相機硬體規格與前一代完全沒變，但靠著A15仿生晶片，讓電池續航力更持久，並解鎖了先進的相機功能，包括智慧型HDR 4、攝影風格和深度融合技術，大大拉近單鏡頭規格與多鏡頭手機之間的使用差異性。雖然從實拍照片中還是可以感受到單鏡頭比雙鏡頭少了些畫面細節，同樣場景下照片亮度也會稍微暗一些，少了夜間模式在光源不足時拍照稍微吃虧，但與前一代iPhone SE相比，已經有非常飛躍的進步。厲害的是，在使用人像模式這類需要更大量運算的情境下，擁有A15仿生晶片的第3代iPhone SE表現甚至比相機硬體規格更好的iPhone 12 mini更自然。

前置相機硬體規格差異較大，iPhone 12 mini明顯可以保留較多畫面細節且...
前置相機硬體規格差異較大，iPhone 12 mini明顯可以保留較多畫面細節且不易過曝。（記者黃筱晴／攝影）
自拍人像模式下，相機硬體規格差一截但擁有A15仿生晶片的第3代iPhone SE...
自拍人像模式下，相機硬體規格差一截但擁有A15仿生晶片的第3代iPhone SE，意外地有更自然的背景虛化效果，膚色控制也很不錯。（記者黃筱晴／攝影）

而擁有比較大的5.4吋螢幕的iPhone 12 mini，因為窄邊框設計，實際外觀尺寸比第3代iPhone SE還要迷你一點，現在升級iOS 15.4之後，還可以使用口罩Face ID。在拍照功能上，多了一個超廣角鏡頭，拍照取景彈性較大，還有夜間模式，低光源環境也不用擔心。而使用的是上一代A14仿生晶片，則是稍微比第3代iPhone SE略遜一點點的部分。

5.4吋螢幕的iPhone 12 mini，因為窄邊框設計，實際外觀尺寸比4.7...
5.4吋螢幕的iPhone 12 mini，因為窄邊框設計，實際外觀尺寸比4.7吋螢幕的第3代iPhone SE還要迷你一點。（記者黃筱晴／攝影）

第3代iPhone SE依舊保留了Home鍵Touch ID的設計。（記者黃筱晴...
第3代iPhone SE依舊保留了Home鍵Touch ID的設計。（記者黃筱晴／攝影）

如果你還在考慮是否要入手第3代iPhone SE，有預算考量、喜歡小尺寸單手操控，對拍照功能沒有太多要求的用戶，429元起的價格非常值得入手；Home鍵的存在，也非常適合因為不想用Face ID而一直堅持不換機的民眾趁此機會換上最新晶片的5G新機。若是要買給平常只會用到手機基本功能的學齡小孩或熟齡長輩，把全家都拉進家人共享裡一起享受蘋果生態系的便利性，這款新機也超級合適。

日間強烈陽光下拍攝，受限於單鏡頭規格，第3代iPhone SE的照片亮度稍微暗一...
日間強烈陽光下拍攝，受限於單鏡頭規格，第3代iPhone SE的照片亮度稍微暗一些，畫面中的細節也少一些。（記者黃筱晴／攝影）
拍夜景時，少了夜間模式的第3代iPhone SE拍攝畫面整體稍微暗了一些，暗處的...
拍夜景時，少了夜間模式的第3代iPhone SE拍攝畫面整體稍微暗了一些，暗處的樹葉細節也比較模糊。（記者黃筱晴／攝影）
5倍數位變焦實拍，雙鏡頭的iPhone 12 mini與單鏡頭的第3代iPhon...
5倍數位變焦實拍，雙鏡頭的iPhone 12 mini與單鏡頭的第3代iPhone SE的細節清晰度差異不大。（記者黃筱晴／攝影）

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