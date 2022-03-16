iPhone「口罩解鎖」成功率低？網曝關鍵：要抓這角度

iPhone 12或之後機種的用戶，現在只要更新到iOS 15.4，就可以立刻升級口罩Face ID。（記者黃筱晴／攝影）

iPhone 的「口罩 Face ID解鎖」功能終於登場啦，不少人迫不及待更新iOS 15.4，想測試新功能。一名網友表示，自己是拿iPhone 12，但口罩解鎖的成功率卻比手表解鎖還低，於是想問問網友們，有什麼方法可解決。

一名網友發文詢問，蘋果iOS 15.4系統正式版更新，他迫不及待地想使用最新的「口罩解鎖」功能，但卻發現成功率卻比手表解鎖還低，即使解鎖成功，角度也非常奇怪，於是想問問有什麼方法可以解決，他也表示自己使用iPhone 12，已經有重設Face ID和重開機了，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「iPhone 13更新後，測試目前100%成功率，也試過電子支付或銀行的行動APP以及股票的APP都能解鎖」、「系統重置看看， 我之前也有這問題重置過後就正常了」、「12 pro，100%就算戴著口罩+安全帽一樣能順利辨識比手表解鎖的速度快」、「成功率幾乎100%，但速度上和沒有戴口罩相比，能明顯感受到速度慢一些」、「真的變好方便，戴口罩加半罩和全罩安全帽全部成功解鎖」。

有網友認為，設定口罩Face ID時，反而是脫下口罩掃描，而不是戴著口罩掃描相當有趣，有網友則回覆，「因為主要是針對眼部細節做判斷，所以就算戴口罩加安全帽都可以解鎖，這個技術很早就可以有了，只是蘋果現在才改，以前是戴口罩最少要露出鼻子部分才可以解鎖」。

有網友則表示，角度相當重要，「角度對就是100%」、「13 pro max，100%，跟先前一樣只要是手機 跟臉是直向平行都能解，手機放橫一樣不行」、「每次都成功耶，只是有時候會叫我眼睛往下看」，對此，則有人回覆，「不是眼睛往下看，是要你整顆頭往下看，這樣角度才能掃描正確，最好的方式就是把手機抬高」。

事實上，口罩解鎖的正確角度應該是要抬起 iPhone，保持在脖子位置，像滑手機的角度與高度，讓臉部與手機的 Face ID 剛好呈現30度到45度，並且雙眼直視螢幕，就能快速順利解鎖。

有網友則認為口罩能解鎖不太安全，「戴口罩能解鎖，表示系統縮小辨識的範圍，感覺不是很安全」、「你應該問的是口罩解鎖，別人手機的成功率，前面或旁邊沒指紋就是麻煩」。

不過，目前僅限 iPhone 12 以上較新機型能使用口罩解鎖功能，且不能戴太陽眼鏡（或深色眼鏡）解鎖。