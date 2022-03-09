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蘋果春季發表會4大新品 重點一次看

記者黃筱晴／即時報導
松嶺青色iPhone 13 Pro及綠色iPhone 13將於3月11日晚間9點開放預訂，3月18日起正式供貨。圖／蘋果提供
松嶺青色iPhone 13 Pro及綠色iPhone 13將於3月11日晚間9點開放預訂，3月18日起正式供貨。圖／蘋果提供

今年度首場蘋果春季發表會於凌晨登場，與外媒預測幾乎相同，推出了iPhone 13新色、第3代iPhone SE，以及第5代iPad Air，比較驚喜的則是竟然短時間內再推自家新款M1 Ultra晶片，並同步亮相搭載新晶片的Mac Studio桌上型電腦，以及與Mac Studio搭配的全新Studio Display顯示器，只要口袋夠深，就能一次滿足所有購物願望。

iPhone 13全系列推新色：松嶺青、綠色掌握時尚大勢

今年的時尚大勢色彩就是綠，近年熱愛在外觀色彩玩花樣的蘋果也抓緊趨勢，iPhone 13全系列4款機種都推出新色，有別於去年只針對iPhone 12、iPhone 12 mini推出紫色版，全新松嶺青色iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max表面採用奈米級金屬陶瓷多層次堆疊，與醫療級不鏽鋼邊條和霧面質感機背玻璃完美結合；綠色iPhone 13和iPhone 13 mini則是結合優雅的同色系鋁金屬邊框與精密研磨的玻璃機背，帶來與原本推出色系截然不同的配搭新選擇。

第3代iPhone SE：最便宜的5G iPhone

第3代iPhone SE將A15仿生晶片和5G規格納入經典設計的外型中。圖／蘋果...
第3代iPhone SE將A15仿生晶片和5G規格納入經典設計的外型中。圖／蘋果提供

4.7吋螢幕、圓潤鋁金屬邊框、單鏡頭、並具備大家熟悉的實體Home鍵與Touch ID功能，經典到不能再經典。最大不同則是直接升級與最新iPhone 13系列同等級的A15仿生晶片、支援5G，並使用與iPhone 13系列相同的機背材質、IP67等級的防潑抗水與防塵效果，且支援無線充電，同時，也解鎖了先進的相機功能，包括智慧型HDR 4、攝影風格和深度融合技術，大大拉近單鏡頭規格與現在主流多鏡頭手機之間的使用差異性。

第5代iPad Air：直升M1晶片、推5夢幻新色

全新第5代iPad Air提供5款絢麗新色，搭載Apple設計的M1晶片、全新超...
全新第5代iPad Air提供5款絢麗新色，搭載Apple設計的M1晶片、全新超廣角前置相機，以及5G規格。圖／蘋果提供

看第一眼會被全新太空灰色、星光色、粉紅色、紫色及藍色5款顏色所吸引，再仔細看則會發現新款iPad Air直接升級蘋果自家M1晶片、5G，還有具「人物居中」功能的全新1200萬畫素的超廣角前置相機，價格一樣親切，等於是無痛升級不加價，非常值得入手。

M1 Ultra晶片＋Mac Studio和Studio Display：打造效能怪獸

全新Mac Studio桌上型電腦搭配Studio Display顯示器，可支援...
全新Mac Studio桌上型電腦搭配Studio Display顯示器，可支援多種創意工作流程，將任何工作空間轉化爲創意發電站。圖／蘋果提供

新款M1 Ultra晶片連結2顆M1 Max晶片建構出系統單晶片SoC，簡直效能怪獸，蘋果同時也將這款新晶片用在全新發表的Mac Studio桌上型電腦上，打造尺寸超精巧，但比先前任一款頂規iMac或Mac Pro都還要更強大的運算能力，最適合音樂創作、3D工作室、軟體開發者、攝影後製等專業領域的使用者。另外，還有能與Mac Studio完美搭配的全新27吋5K Retina規格的Studio Display顯示器，能與市面上其他款Mac完美搭配使用，擴增工作使用場景。

iPhone 晶片 蘋果

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