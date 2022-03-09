蘋果春季發表會4大新品 重點一次看

松嶺青色iPhone 13 Pro及綠色iPhone 13將於3月11日晚間9點開放預訂，3月18日起正式供貨。圖／蘋果提供

今年度首場蘋果 春季發表會於凌晨登場，與外媒預測幾乎相同，推出了iPhone 13新色、第3代iPhone SE，以及第5代iPad Air，比較驚喜的則是竟然短時間內再推自家新款M1 Ultra晶片 ，並同步亮相搭載新晶片的Mac Studio桌上型電腦，以及與Mac Studio搭配的全新Studio Display顯示器，只要口袋夠深，就能一次滿足所有購物願望。

iPhone 13全系列推新色：松嶺青、綠色掌握時尚大勢

今年的時尚大勢色彩就是綠，近年熱愛在外觀色彩玩花樣的蘋果也抓緊趨勢，iPhone 13全系列4款機種都推出新色，有別於去年只針對iPhone 12、iPhone 12 mini推出紫色版，全新松嶺青色iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max表面採用奈米級金屬陶瓷多層次堆疊，與醫療級不鏽鋼邊條和霧面質感機背玻璃完美結合；綠色iPhone 13和iPhone 13 mini則是結合優雅的同色系鋁金屬邊框與精密研磨的玻璃機背，帶來與原本推出色系截然不同的配搭新選擇。

第3代iPhone SE：最便宜的5G iPhone

第3代iPhone SE將A15仿生晶片和5G規格納入經典設計的外型中。圖／蘋果提供

4.7吋螢幕、圓潤鋁金屬邊框、單鏡頭、並具備大家熟悉的實體Home鍵與Touch ID功能，經典到不能再經典。最大不同則是直接升級與最新iPhone 13系列同等級的A15仿生晶片、支援5G，並使用與iPhone 13系列相同的機背材質、IP67等級的防潑抗水與防塵效果，且支援無線充電，同時，也解鎖了先進的相機功能，包括智慧型HDR 4、攝影風格和深度融合技術，大大拉近單鏡頭規格與現在主流多鏡頭手機之間的使用差異性。

第5代iPad Air：直升M1晶片、推5夢幻新色

全新第5代iPad Air提供5款絢麗新色，搭載Apple設計的M1晶片、全新超廣角前置相機，以及5G規格。圖／蘋果提供

看第一眼會被全新太空灰色、星光色、粉紅色、紫色及藍色5款顏色所吸引，再仔細看則會發現新款iPad Air直接升級蘋果自家M1晶片、5G，還有具「人物居中」功能的全新1200萬畫素的超廣角前置相機，價格一樣親切，等於是無痛升級不加價，非常值得入手。

M1 Ultra晶片＋Mac Studio和Studio Display：打造效能怪獸

全新Mac Studio桌上型電腦搭配Studio Display顯示器，可支援多種創意工作流程，將任何工作空間轉化爲創意發電站。圖／蘋果提供

新款M1 Ultra晶片連結2顆M1 Max晶片建構出系統單晶片SoC，簡直效能怪獸，蘋果同時也將這款新晶片用在全新發表的Mac Studio桌上型電腦上，打造尺寸超精巧，但比先前任一款頂規iMac或Mac Pro都還要更強大的運算能力，最適合音樂創作、3D工作室、軟體開發者、攝影後製等專業領域的使用者。另外，還有能與Mac Studio完美搭配的全新27吋5K Retina規格的Studio Display顯示器，能與市面上其他款Mac完美搭配使用，擴增工作使用場景。