彭博分析：新iPhone SE未達蘋果高標準

蘋果公司8日發表新一代iPhone SE。歐新社

蘋果 8日發表第三代iPhone SE，這款平價手機 的處理器加快、新增支援5G無線上網，其他功能也有小幅改良，但整體設計與前一代大同小異，售價卻從399美元調漲到429美元，引來「未達蘋果高標準」的批評。

彭博資訊科技專欄作家金泰（Tae Kim）說，昔日在前執行長賈伯斯領導下，蘋果以新產品令用戶驚艷著稱，但8日發表的iPhone SE平淡無奇，令人失望，顯示今日蘋果已和昔日注重每一細節的高標準漸行漸遠。

金泰指出，新晶片和5G上網帶來更迅速俐落的使用體驗，但大多數SE用戶察覺不出有何差別，跑常用應用程式（App）如TikTok、Instagram和YouTube，4G和5G網路幾乎一樣好。總的來看，對期盼新版平價iPhone已久的用戶來說，這支沿用五年前設計的SE令人失望。

蘋果顯然未把低階手機用戶擺在首位，以為對這個客層只需小幅升級就足夠，但這家年度研發預算220億美元的公司本可做得更好。例如在設計上精益求精、螢幕和相機再改良，或甚至降低售價。更吸引人的SE可侵蝕對手市占率。但新SE功能普普、售價不降反漲，反映蘋果的自滿，也許認定自家軟體和服務生態性黏性超強，或擔心SE功能若大幅提升恐影響高價iPhone需求。

金泰則認為，無論SE功能多強，大多數iPhone使用者仍會繼續買高階版，對高價的iPhone 13和13 Pro Max買氣影響不大。如今，想要全功能平價iPhone的顧客，只能將就缺乏創新的SE，或改買別牌手機，如599美元的Google Pixel 6就內建更強大的相機和OLED螢幕。