iPhone 13系列推「綠色系」新色 抓緊今年潮流大勢

松嶺青色iPhone 13 Pro及綠色iPhone 13新登場。（圖：蘋果提供）

果不其然，稍早舉行的蘋果春季發表會開場沒多久，就先為顏色控送上松嶺青色iPhone 13 Pro和綠色iPhone 13，今年時尚圈的大勢色彩就是綠，這也是Pro系列相隔一代再度推出綠色系機種，規格功能都跟之前推出的iPhone 13系列一樣，簡單直接再推出新的色彩，讓沒有第一時間換機的消費者有更多吸引入手的誘因。

全新松嶺青色iPhone 13 Pro機身表面以奈米級金屬陶瓷多層次堆疊打造。（圖：蘋果提供）

新款松嶺青色iPhone 13 Pro以及綠色iPhone 13上市時將直接搭載iOS 15.4，提供最新佩戴口罩 時以Face ID解鎖iPhone的誘人功能，另外也新增Siri聲音選項，以及新的表情符號，而原本iOS 15上的豐富功能當然也都可以讓使用者在日常生活、工作學習，以及影音娛樂上感受便利體驗。

iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max現有5種色彩供選擇，天峰藍色、石墨色、金色、銀色和全新松嶺青色。（圖：蘋果提供）

iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max目前提供天峰藍色、石墨色、金色、銀色和即將上市的全新松嶺青色，容量選擇包括128GB、256GB、512GB以及1TB。iPhone 13和iPhone 13 mini目前提供 (PRODUCT)RED6、星光色、午夜色、藍色、粉紅色和即將上市的綠色，容量選擇包括128GB、256GB和512GB。