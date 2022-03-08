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iPhone 13系列推「綠色系」新色 抓緊今年潮流大勢

記者黃筱晴／綜合報導
松嶺青色iPhone 13 Pro及綠色iPhone 13新登場。（圖：蘋果提供）
松嶺青色iPhone 13 Pro及綠色iPhone 13新登場。（圖：蘋果提供）

果不其然，稍早舉行的蘋果春季發表會開場沒多久，就先為顏色控送上松嶺青色iPhone 13 Pro和綠色iPhone 13，今年時尚圈的大勢色彩就是綠，這也是Pro系列相隔一代再度推出綠色系機種，規格功能都跟之前推出的iPhone 13系列一樣，簡單直接再推出新的色彩，讓沒有第一時間換機的消費者有更多吸引入手的誘因。

全新松嶺青色iPhone 13 Pro機身表面以奈米級金屬陶瓷多層次堆疊打造。（...
全新松嶺青色iPhone 13 Pro機身表面以奈米級金屬陶瓷多層次堆疊打造。（圖：蘋果提供）

新款松嶺青色iPhone 13 Pro以及綠色iPhone 13上市時將直接搭載iOS 15.4，提供最新佩戴口罩時以Face ID解鎖iPhone的誘人功能，另外也新增Siri聲音選項，以及新的表情符號，而原本iOS 15上的豐富功能當然也都可以讓使用者在日常生活、工作學習，以及影音娛樂上感受便利體驗。

iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max現有5種色彩供選擇...
iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max現有5種色彩供選擇，天峰藍色、石墨色、金色、銀色和全新松嶺青色。（圖：蘋果提供）

iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max目前提供天峰藍色、石墨色、金色、銀色和即將上市的全新松嶺青色，容量選擇包括128GB、256GB、512GB以及1TB。iPhone 13和iPhone 13 mini目前提供 (PRODUCT)RED6、星光色、午夜色、藍色、粉紅色和即將上市的綠色，容量選擇包括128GB、256GB和512GB。

iPhone 13與iPhone 13 mini現有6款顏色外觀，包括(PROD...
iPhone 13與iPhone 13 mini現有6款顏色外觀，包括(PRODUCT)RED、星光色、午夜色、藍色、粉紅色以及全新綠色，愛哪個色系都有選擇。（圖：蘋果提供）

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