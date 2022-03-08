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Android 12L今年問世 三星等品牌大螢幕裝置將導入

中央社／台北8日電
Google公布Android 12L作業系統預覽版本。（路透）
Google公布Android 12L作業系統預覽版本。（路透）

Google去年10月針對平板電腦和摺疊式機種等大螢幕裝置發表Android 12L作業系統預覽版本，今天Google公布12L多項功能，將在今年陸續為三星、聯想和微軟的裝置推出更新。

Android工程副總裁波皮斯庫（Andrei Popescu）在官方部落格發文指出，越大的裝置螢幕，能有更多的空間來顯示資訊。Google正在優化Android 12L系統的主螢幕、螢幕鎖定、系統通知、裝置設定和其他功能畫面顯示，在平板電腦和折疊式裝置上呈現更美觀的系統畫面。

波皮斯庫說，Google從使用者回饋得知，向下滑動通知欄最常見的原因是檢查和清除系統通知。Android 12L為系統通知、快速功能設定提供各自專屬欄位，以便有更多空間可以查看和清除系統通知。

當進行新裝置的設定時，使用者也能透過Android 12L的分頁模式，一口氣瀏覽更多資訊。使用者將能在「設定」中修改功能，不需要在各項步驟的設定頁面之間頻繁切換。

Google也在Android 12L增加一個工具列欄位，讓多工工作者能即時啟動和切換應用程式，也可以從任務欄中拖拉任何應用程式，並進入分割視窗模式，方便一次處理兩件事情，例如在閱讀新聞的同時觀看YouTube影片。

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