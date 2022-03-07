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iPhone買沒多久「卡卡的」？果粉見關鍵勸：千萬別關機

聯合新聞網／綜合報導
蘋果於2021年9月推出iPhone 13系列機種。（路透）
蘋果於2021年9月推出iPhone 13系列機種。（路透）

手機入手不久竟然也會「卡卡的」？一名網友分享，自己在使用iPhone 13 pro時出現頓挫感，即使額外購買了蘋果的雲端儲存空間「iCloud」，也無法避免慘案發生。對此，果粉們紛紛跳出來現身說法，除坦言儲存空間確實會影響手機效能外，還建議出現卡頓時千萬不要輕易關機。

網友發文表示，目前手機是iPhone 13 pro 128GB，平時常隨手拍照因而購買iCloud 2TB空間，但近期卻發現手機在使用上，例如開啟相機、切換app時有明顯頓挫感。

原PO解釋，原本以為只有RAM（隨機存取記憶體）會影響手機效能，所以選擇買128GB+iCloud空間，近日查看手機儲存空間才發現已使用103 GB，等於剩餘容量不到30 GB，因而懷疑「這是否恐是導致手機變慢的原因呢？」

貼文一出，許多網友跳出來解答，「會，之前有陣子覺得iPhone 11 Pro很Lag，後來發現幾乎快滿，清掉大概剩一半，速度就恢復」、「會喔，之前朋友手機有接近容量上限後超卡的現象」、「盡量不要，我256GB都只用50GB，保持剩餘200GB」、「會，我的經驗低於4GB還會app各種閃退+轉圈圈」、「128G跟256G快閃記憶體顆粒數就有差了，顆粒數會影響讀寫效能，能買256G就買會比較好」。

不少果粉也分享血淚史，指出手機效能若因儲存空間不足，絕對不要嘗試關機，「會！前陣子接近滿之後超卡，然後不小心關機之後，直接無法開機，而且還沒備份」、「剩餘容量太少千萬不要關機」；另有持iPhone 13 pro的過來人指出，自己也有買iCloud空間，之前則是在編輯照片或瀏覽照片會出現卡頓情形，之後試著登出iCloud後重新登入，卡頓情形就完全改善了。

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