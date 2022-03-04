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經期不規律是這病症搞鬼？蘋果用科技持續關注女性健康

記者黃筱晴／即時報導
女性用戶可透過iPhone和Apple Watch內建健康App中的「經期追蹤」功能，持續紀錄自己的月經周期，對自身健康狀況有更多的掌握與瞭解。圖／蘋果提供
女性用戶可透過iPhone和Apple Watch內建健康App中的「經期追蹤」功能，持續紀錄自己的月經周期，對自身健康狀況有更多的掌握與瞭解。圖／蘋果提供

國際婦女節前夕，蘋果公開了一份與哈佛大學陳曾熙公共衛生學院、美國國家環境健康科學研究所一同進行的女性健康研究，運用iPhone和Apple Watch所採集數據，針對現代社會女性月經周期和婦科狀況進行分析，希望更瞭解數據與不孕症和多囊卵巢綜合症等婦科疾病之間的關聯性，同時幫助研究人員瞭解長期月經異常、多囊卵巢綜合症和心臟健康之間的關係。

月經周期是瞭解女性整體健康狀況的重要指標，準確跟蹤經期和症狀可幫助醫生做出重要診斷，並對於風險評估、預防疾病，以及透過改變生活習慣以改善健康有重大影響，但過往相關的醫學研究經常受限於樣本數、族群涵蓋度不足等因素影響，讓成果不夠具有代表性。

多囊卵巢綜合症患者不僅肥胖率是對照組的2倍，罹患糖尿病、高血壓、高膽固醇的可能性...
多囊卵巢綜合症患者不僅肥胖率是對照組的2倍，罹患糖尿病、高血壓、高膽固醇的可能性也比其他人高出2～4倍，也更容易於出現對心臟產生負面影響的健康情況。圖／摘自哈佛大學陳曾熙公共衛生學院蘋果女性健康研究

這次進行的調查是從2019年11月至2021年12月期間，樣本數囊括18～57歲超過3萬名位受試者，雖然是在美國進行這項研究，但樣本涵蓋多元種族，其中也包含亞洲女性在內。研究結果顯示，家族病史、不規則的月經周期與多囊卵巢綜合症有極大關聯性。而多囊卵巢綜合症患者不僅肥胖率是對照組的2倍，罹患糖尿病、高血壓、高膽固醇的可能性也比其他人高出2～4倍，也更容易於出現對心臟產生負面影響的健康情況。

參與此項研究的哈佛大學陳曾熙公共衛生學院Shruthi Mahalingaiah博士表示，這個研究只是一個開端，「我們希望創建一個更大的多囊卵巢綜合症基礎數據庫，包括自我跟蹤變量及它與心臟健康的聯繫，這有助於瞭解病情、開發治療方法並啓發新的女性健康研究領域」。

未患多囊卵巢綜合症的參與者中，超過70%的月經周期在初潮後的4年內趨於規律。相比...
未患多囊卵巢綜合症的參與者中，超過70%的月經周期在初潮後的4年內趨於規律。相比之下，多囊卵巢綜合症患者只有43%的月經4年內變得規律。圖／摘自哈佛大學陳曾熙公共衛生學院蘋果女性健康研究

現在已經擁有iPhone和Apple Watch的女性用戶，即刻就可以開始使用裝置內建健康App中的「經期追蹤」功能，持續紀錄自己的月經周期、月經量、其他每日身體症狀，長期下來除了對自身健康狀況有更多的掌握與瞭解，在出現不同徵狀時也可儘早尋求醫師診斷或治療。

App 哈佛大學 Apple Watch

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