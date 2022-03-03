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蘋果春季發表會8日登場 5款新品預測一次看

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果官網更新春季發表會資訊，將在美西時間3月8日上午10時（美東時間下午1時）舉行。（翻攝自蘋果官網）
蘋果官網更新春季發表會資訊，將在美西時間3月8日上午10時（美東時間下午1時）舉行。（翻攝自蘋果官網）

蘋果（Apple）官網更新春季發表會資訊，就在美西時間3月8日上午10時（美東時間下午1時）舉行，而發表會名稱為「Peek Performance」，似乎也暗示著可能會升級某種產品。許多網友期盼此次有全新iPhone SE與新一代AirPods Pro推出。「聯合新聞網」整理出可能會在此次登場的新品。

1.新一代的iPhone SE （iPhone SE 3）

iPhone SE（2代）配備A13仿生晶片，2020年4月推出至今已近2年。據網路傳聞，新一代的iPhone SE 3的大小仍與前代iPhone SE 2差不多，背部只有單鏡頭與閃光燈，底部一樣是Lightning接孔，尺寸為138.4 x 67.3 x 7.3mm，螢幕大小約在5.69吋左右。但iPhone SE 3去除home鍵，增加「瀏海外貌」，外型跟iPhone XR相似。

2.新一代的AirPods Pro（AirPods Pro 2）

2019年10月30日推出的AirPods Pro，至今已超過2年4個月，加上AirPods 3也在去年（2021年）推出，兩個產品規格相差愈來愈近，再不推出新一代AirPods Pro也說不過去。

而第一代AirPods Pro聆聽時間最長可達4.5小時，但AirPods 3可達到6小時，因此AirPods Pro 2應該會增加續航度外，外觀上可能會縮短耳機長柄的長度，變成圓潤無握柄設計，並增加健身功能、監測健康，不需要再戴上Apple Watch，也有傳聞顯示，此次AirPods Pro 2將支援ALAC（無損音訊壓縮編碼格式）格式，將成為AirPods系列首款支援無損音樂的耳機。

3.新一代的iPad Air（iPad Air 5）

2020年9月推出全新設計的10.9 吋iPad Air第4代（iPad Air 4）其輕薄外型和價格令不少網友驚豔。

此次的iPad Air 5傳出大小不變，將搭載與iPhone 13的A15仿生晶片，背面鏡頭可能繼續維持1200萬畫素的單鏡頭；前鏡頭為1200萬畫素的超廣角鏡頭，並支援人像居中模式，明顯比iPad 4的700萬畫素提升許多，而電源鍵Touch ID也會保留。此外，也會搭5G晶片，提供更快的網路瀏覽速度。iPad Air 5由於是小改款的關係，價格應該不會和舊款相差太多。

4.M2晶片的Mac mini

據網路傳聞，舊款Mac mini配置M1晶片，在新一代將會有M1 Pro和M2晶片兩種版本，外觀將有望像iMac一樣「重新整型」，並增加連接埠，價格也可能比之前提高一些。

5.搭載M2的13吋MacBook Pro及MacBook Air

去年推出全新的MacBook Pro 14吋與16吋，共有M1 Pro及M1 MAX兩種版本，13吋的MacBook Pro這次傳出將搭載M2晶片，外型並未有太大更動，一樣為13吋、保留Touch Bar。

新款MacBook Air則傳出取消圓弧設計，改為像MacBook Pro或iPad Pro般平整設計，薄度更薄、將有更多新色可供選擇，搭載M2晶片，不過M2晶片效能未優於M1 Pro與M1 MAX。

晶片 iPhone Apple

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