Spotify關俄辦公室 Netflix也傳暫停在俄計畫

Spotify宣布關閉在俄辦公室。（路透）

自俄羅斯 入侵烏克蘭以來，全球影視產業紛紛抵制，線上音樂串流服務業者Spotify 今天宣布關閉在俄辦公室；影音串流平台Netflix也傳暫停所有在俄未來計畫和收購行動。

Spotify總部位於瑞典斯德哥爾摩（Stockholm），是紐約證券交易所（New York Stock Exchange）上市公司。

這家企業表示：「由於俄羅斯無端入侵烏克蘭…我們已關閉在俄羅斯的辦公室，直到另行通知為止。」不過，Spotify仍對俄國 用戶開放服務。

Spotify也表示，自戰事開打以來，已檢視「數以千計podcast節目」，並讓用戶無法找到涉及俄國官方的媒體所擁有及營運的相關節目。

Spotify提到，公司已於本週稍早在歐盟和其他市場移除了俄國官方資助的「今日俄羅斯」（RT）與「俄羅斯衛星通訊社」（Sputnik）所有內容。

另外，熟悉內情的消息人士今天告訴路透社，Netflix評估俄羅斯入侵烏克蘭的影響後，已暫停所有在俄國的未來計畫和收購行動。

Netflix原有4套俄語劇集正在拍攝與後製，包括偵探劇Zato。

Netflix本週稍早表示，在當前環境下，公司並不打算將俄國官方經營的頻道加入當地服務，即便有規定要求Netflix這麼做。

俄國面臨電影和電視產業多方抵制，法國坎城影展昨天宣布禁止俄羅斯官方代表團參加2022年度影展，除非烏克蘭戰爭結束。