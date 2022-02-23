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追上Siri？查克柏格：Meta研發AI語音助理 推動元宇宙

編譯季晶晶／綜合報導
Meta執行長祖克伯周三說，正為元宇宙打造一個AI數位語音助理。（路透）
Meta執行長祖克伯周三說，正為元宇宙打造一個AI數位語音助理。（路透）

臉書母公司Meta Platforms的執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）周三說，正在打造一個數位語音助理，以協助用戶與實體裝置互動，例如該公司Portal視訊通話機和最終會有的擴增實境眼鏡。

查克柏格在Meta直播活動「Inside the Lab」上說，正進行透過語音生成虛擬世界的人工智慧（AI）研究，要改善人與語音助理之間的交流，並提供不同語言的翻譯。他押注元宇宙會是網際網路的後繼者，認為「許多進展的解鎖關鍵在於人工智慧」。

查克柏格的元宇宙，重心會是能夠學習和預測人類行為的AI技術——部分原因是人類最終將能夠戴上一副智慧眼鏡，進入虛擬世界。儘管元宇宙的概念還沒界定清楚，Meta展示的影片顯示，人的化身在數位空間裡移動，並與其他人互動。

查克柏格說，Meta正在開發新的生成類AI模型，能夠依照用戶的描述，自動生成這個虛擬世界的模樣。他現場展示一種叫做Builder Bot的AI概念，把自己沒有腿的3D虛擬替身放到一座小島後，口頭下令創建沙灘，再增添雲朵、樹木，甚至一條野餐毯。

他說，希望最終打造出「能在虛擬和實體世界中來回移動」的AI助理，這個AI助理沒有名字，但Meta把這個方案稱做「Project CAIRaoke」。

AI語音助理並非Meta獨家創意。蘋果公司（Apple）的iPhone和iPad裝置搭載了語音助理Siri，而亞馬遜公司（Amazon）的Alexa也已經是家喻戶曉的名字。

AI 查克柏格 元宇宙

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