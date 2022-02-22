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折疊iPhone再等等 蘋果傳研發「全屏可摺MacBook」

聯合新聞網／綜合報導
據傳這款「全機螢幕可摺疊」的MacBook筆電，螢幕尺寸大小為20吋，有可能成為蘋果筆電的新產品線。（翻攝自macrumors）
據傳這款「全機螢幕可摺疊」的MacBook筆電，螢幕尺寸大小為20吋，有可能成為蘋果筆電的新產品線。（翻攝自macrumors）

蘋果（Apple）對「摺疊」市場沒有野心嗎？先前曾傳蘋果將在2023年左右全新的iPhone摺疊手機，但又再傳出可能延遲至2025年才推出，另外正在研發「全機螢幕可摺疊」的MacBook筆電，似乎不急著搶攻三星占據已久的摺疊市場大餅。

蘋果傳聞將在2023年推出全新折疊手機，網路也流傳手機概念圖，名為「iPhone Air」，外型撞臉三星（Samsung）Galaxy Z Flip3 5G，不過據Display Supply Chain Consultants分析師Ross Young表示，蘋果可能將新款iPhone摺疊手機延後至2025年才露面。

Ross Young提到，蘋果目前正在研發一款「全螢幕可摺疊」的MacBook筆電，傳出尺寸大小為20吋，有可能成為蘋果筆電的新產品線。據了解，這款全螢幕可摺疊的MacBook，在摺疊時就是一般的筆電，下排螢幕的部分可拿來當鍵盤使用，「展開全螢幕」時，可以當成一台大型螢幕並外接鍵盤，並支援4K或是更高的解析度。

而全螢幕可摺疊的MacBook筆電傳出會在2025年後才會發布。Ross Young認為，2026年或2027年才有可能推出。此外，他先前曾提到，今年出的iPhone 14 Pro前鏡頭改為挖孔設計，取代以往大家嫌棄的瀏海外型，就看之後的發表會是否如他所言成真。

網路流傳新款iPhone摺疊手機的概念圖，並表示推出時間從2023年延後至202...
網路流傳新款iPhone摺疊手機的概念圖，並表示推出時間從2023年延後至2025年。（翻攝自Antonio De Rosa 推特）

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