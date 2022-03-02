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iPhone電池老化 蘋果官方教4招延長壽命

文／取材自聯合新聞網
蘋果官網日前祭出四招建議，教導如何延長電池壽命，最重要的就是「避開極端的環境溫度」。（路透）
蘋果官網日前祭出四招建議，教導如何延長電池壽命，最重要的就是「避開極端的環境溫度」。（路透）

隨著手機的使用時間增加，加上每個人的操作習慣不同，以iPhone為例，可以從「電池健康度」觀看百分比，不過看到百分比數字逐漸下降，電池面臨老化問題該怎麼辦？蘋果官網日前祭出4招建議，教導如何延長電池壽命，最重要的就是「避開極端的環境溫度」。

蘋果官網針對「讓電池續航力與使用壽命極大化」提出建議：

1、軟體更新到最新版本

蘋果表示，軟體更新到最新版本，可以擁有最新的節電技術，應時常確認自己的裝置是否為最新版本的iOS、macOS或watchOS。

2、避免極端的環境溫度

適用溫度範圍在16°至22°C間，若讓裝置（如iPhone）暴露在高於35°C的環境中，恐怕會損害電池的蓄電量，像是在高溫環境下為iPhone充電，電池恐怕也無法長時間為裝置供電；而在嚴寒中使用手機，續航力變短僅為「暫時性」，只要電池溫度回到正常範圍，效能也會恢復正常。

3、充電時可先卸除護套

當裝置有在「護套狀態」時充電，可能會導致過熱，進而影響電池蓄電量，如果有發現過熱問題，應先拆卸護套再充電為宜。蘋果並提到，像是Apple Watch Edition錶款，要確認磁性充電盒的護套是否已卸除。

4、長時間不用留一半電量

不少人會面對iPhone或iPad短時間內不使用之情況，蘋果表示，存放該裝置時，應在低於32°C的環境中，關閉該裝置電源，避免耗用電池。

蘋果提到，不使用的裝置應充電至50%的電量，不要完全充電或完全放電，若要放置超過6個月以上，每6個月都應該把它充電到50%；若將電池在完全沒電的情況存放裝置，電池將進入深度放電狀態，可能會造成無法再充電之情形；但若把長期未使用的裝置持續「完全充電」，電池可能會損失部分蓄電量，導致續航力縮短。

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