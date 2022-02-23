53歲直播主：銀髮族別排斥科技

可愛的貓(圖)狗插畫是陳志忠直播的熱門主題。(圖：陳志忠提供)

「網紅」這個名詞，並非年輕人專屬。53歲的17LIVE「181閒畫家常（陳志忠）」，擁有兩個碩士學位，是充滿社會歷練的中年人士，平時就愛畫畫的他，在臉書 社團結交了一群畫畫同好，還曾相約到日本畫老建築、百年書店，更從臉書、Instagram跨足直播，成為一位不露臉直播教學插畫步驟、分享貓狗插畫與生活速寫的網紅，在社群 潮流與科技設備的輔助下，不設限的人生下半場就此展開。

從臉書分享 透過直播互動

約三、四年前陳志忠成立臉書粉絲團，他說分享畫作後得到網友回饋，更增添想畫的動力，因畫畫能讓人忘卻煩憂，希望透過直播，讓更多對繪畫有興趣的人願拿起畫筆，「畫得好不好並不重要，做開心的事才是重點」。他除了畫水彩，更善用iPad Pro和Apple Pencil，「平板的大螢幕搭配觸控筆，讓畫畫更簡單，不僅有許多功能、顏色和筆刷，畫錯了還可以隨時回到上一個動作，或是將畫錯的圖層刪除就好。」

就連直播，陳志忠也是靠手機 和iPad Pro完成。他以「181閒畫家常」為名加入17LIVE直播一年以來，每天直播一小時、每次都完成一張作品，至今已累積近360張；此外，他還創作了五、六組LINE貼圖。

靠科技輔助 累積創作能量

面對科技時代的各種設備與用法，陳志忠遇到不會用的就問小孩，他更笑說「YouTube是很好的老師」，自己Google搜尋找解法。他也時常在Instagram或直播中問網友想看他畫什麼主題，除了可愛的貓狗之外，網友出題五花八門，有人想看他畫陸龜或海龜，還有人點名要畫在機車上坐著酷斯拉，「遇到較少接觸的題材我會上網做功課，也因此增加不少生活常識；藉由直播讓我認識更多人，同時累積創作的能量。」他還會在直播中與粉絲互動、一起決定貓狗插畫的配件、顏色等細節。

不懂就多問 鼓勵同輩嘗試

現在陳志忠將直播當成日常的一部分，也是他給自己的新定義：有機會就去嘗試，不要讓框架綁住自己，並且試著堅持做一件事，如果能成功，以後想學、想做其他事都不會太困難。他建議中年人或銀髮族不要排斥科技、要有願意接受新事物的心態，多跟年輕人互動，不懂的就多問。尤其現在手機的拍攝功能都很好，可以請家人幫忙開設臉書或Instagram帳號，把每天拍的照片放上社群當成相簿收集，只要常拍，拍攝技巧就會進步，更能在社群上獲得稱讚與成就感。

陳志忠曾出版過教學書籍「城市旅行速寫！台灣」，他希望能有機會再出第二本旅遊手札相關書籍，帶粉絲用Google Map旅遊、把看到的景致畫下來。

透過社群與直播，陳志忠努力讓自己的作品被看見，接下來還計畫將作畫過程錄影、搭配精簡的文字，做更有系統的規畫，他說「不知道機會何時會到來，但我準備好了！」