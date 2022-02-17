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YouTube應對違規邊緣影片 考慮停用分享按鈕

中央社／台北18日電
YouTube可能停用「分享」按鈕。（路透）
YouTube可能停用「分享」按鈕。（路透）

Google旗下影音平台YouTube產品長莫漢今天說，為避免遊走在違規邊緣的影片傳播到YouTube以外平台，可能因應方式包含停用「分享」按鈕，讓連結失效或插播頁面提醒影片內容可能包含不實資訊。

莫漢（Neal Mohan）在官方部落格發文，說明YouTube如何長期處理疑似有害的不實資訊。他表示，遊走在違規邊緣的影片（borderline videos）沒有明確違反YouTube社群規範，但YouTube也不想要將這些影片推薦給觀眾，YouTube已改進推薦系統，違規邊緣內容透過推薦系統被看到的比率已大幅降至不到1%。

但即使YouTube不推薦某個違規邊緣的影片，仍可能因為其他網站的連結引導或嵌入該YouTube影片，而獲得觀看次數。

莫漢表示，因應此問題的一個可能方式是停用「分享」按鈕，或針對YouTube已經限制推薦的影片讓其連結失效。這麼做意味著使用者無法在其他網站上嵌入或連結到遊走違規邊緣的影片，但令人為難的是，阻止觀眾分享影片也可能是過分限制觀眾自由的措施。

儘管YouTube系統會減少推薦違規邊緣的內容，但莫漢強調，分享影片連結是個人的主動選擇，和觀看系統推薦影片的被動動作截然不同。

提供背景脈絡也是YouTube的優先考量，莫漢指出，面對那些嵌入在研究報告或新聞報導中的遊走違規邊緣影片，可能需要特例處理或採取不同的處置方式應對。YouTube需要在限制疑似有害不實訊息傳播的同時，為敏感和有爭議的議題保留討論和教育的空間。

另一種可能的方式是在觀眾觀看嵌入或連結到違規邊緣內容的影片之前，插播顯示一則插頁式內容，讓觀眾知道該內容可能包含不實資訊。莫漢說，插頁式內容具有緩衝作用，能夠讓觀眾在觀看或分享內容之前，先停下來思考一下。YouTube已在設有年齡限制的內容、暴力或血腥影片中使用插頁式內容，讓觀眾可選擇是否要收看即將播放的影片。

他也坦言，被認定為違規邊緣內容的定義，在不同國家和地區可能截然不同。YouTube持續思考如何在不同的語言和文化中，對YouTube內容評估人員發出的規範指引作出不同詮釋，也花上不少時間與本地團隊和專家溝通，說明不同文化背景可影響影片是否被歸類為違規邊緣內容。

YouTube 社群 教育

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