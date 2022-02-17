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Android跟進蘋果改善隱私 臉書廣告收益添憂

中央社台北17日電
Google 17日宣布，新的Android系統擬限制App開發者與第三方分享用戶資料。圖：pixabay
Google 17日宣布，新的Android系統擬限制App開發者與第三方分享用戶資料。圖：pixabay

蘋果公司去年推iOS新隱私政策，影響臉書母公司Meta業績。Google在新的Android隱私沙盒計畫也將採類似作法，將限制App開發者與第三方分享用戶資料，市場聚焦臉書廣告收益，以及社群龍頭地位將如何維持。

蘋果公司去年推iOS新隱私政策，讓用戶可選擇是否同意廣告追蹤，Google今天也宣布一項多年期計畫，打造Android作業系統的隱私沙盒（Privacy Sandbox），計畫目標是導入全新的廣告解決方案，可限制與第三方分享使用者資料，且使用時不需要跨應用程式的ID識別就能運作，包括廣告ID。

Google也會持續開發新技術，像是應用程式能更安全地整合廣告SDK（軟體開發套件），以降低暗中蒐集資料的可能性。

Android安全及隱私產品管理副總經理查維斯（Anthony Chavez）在官方部落格發文指出，其他平台採取的廣告隱私權保護機制，著重於限制開發人員和廣告主目前使用的工具，這點與Android不同。這種機制如果未先提供替代的隱私權保護方式，效果可能不如預期，或許還會對使用者隱私和開發人員的工作造成負面影響。

查維斯表示，希望能透過Android隱私沙盒，發展有效強化隱私權保護機制的廣告解決方案，除了讓使用者可以確定個人資料獲得保護，同時也為開發人員和企業提供適當的工具，協助他們在行動裝置上達成目標。

查維斯強調，在設計、開發及測試這些新解決方案期間，Android計劃維持既有廣告平台功能，為期至少2年。未來若有任何異動，會事先發布重大公告。

即日起，開發人員可以前往Android開發人員網站查看隱私沙盒的初始設計提案及提供意見。Android預計今年推出開發人員預覽版，並於今年底前推出Beta測試版。

隱私 Android Google

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