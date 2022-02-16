iPhone摺疊手機概念圖曝光 超薄無接孔撞臉三星

「iPhone Air」概念圖極像三星Galaxy Z Flip3 5G，背蓋除了有主鏡頭外，也配備小螢幕。（取材自Antonio De Rosa 推特）

蘋果（Apple ）2020年2月已獲得「柔性螢幕」的專利，讓不少果粉期待折疊手機 的出現。日前就有國外設計師做出蘋果摺疊手機概念圖，名為「iPhone Air」，外型就像三星（Samsung）Galaxy Z Flip3 5G，傳出可能會有5種顏色、在2023年左右推出。

據設計師Antonio De Rosa分享的新款iPhone摺疊手機概念圖，他將該款取名為「iPhone Air」，薄度比iPhone 13系列更薄，前鏡頭取消瀏海設計，改為先前曾流傳的「藥丸」外型挖孔設計；背蓋上除了有至少3顆的主鏡頭外，還搭載小螢幕，外型真的撞臉三星Galaxy Z Flip3 5G般的上下開闔式摺疊手機。

「iPhone Air」概念圖極像三星Galaxy Z Flip3 5G，背蓋除了有主鏡頭外，也配備小螢幕。（取材自Antonio De Rosa 推特）

「iPhone Air」傳出搭載Apple M1晶片，比iPhone 13配備的a15仿生晶片又更強大，並使用鍍鉻鉸鏈，在摺疊時能夠緊密結合。此外，Antonio De Rosa的概念圖也發現，該款摺疊手機是首款無插孔設計，是否僅能用無線方式充電就不得而知。至於大家期待的顏色款式，可能會有5種新色：日落橘、天峰藍、紫色、粉色，還有日前申請專利通過的「消光黑」皆有機會出現。

他表示，蘋果雖然仍在測試摺疊手機耐用度，但認為品質未達到標準，恐怕近期內要見到它的問市似乎有些困難。但外界傳出蘋果最快在2023年間，可望推出摺疊手機，再讓果粉期待不已。