我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果庫克年薪1億元太高？這家公司號召股東投票抗議

冬奧／U型場地資格賽 谷愛凌輾壓對手 最高分晉級

iPhone摺疊手機概念圖曝光 超薄無接孔撞臉三星

聯合新聞網 / 綜合報導
「iPhone Air」概念圖極像三星Galaxy Z Flip3 5G，背蓋除了有主鏡頭外，也配備小螢幕。（取材自Antonio De Rosa 推特）
「iPhone Air」概念圖極像三星Galaxy Z Flip3 5G，背蓋除了有主鏡頭外，也配備小螢幕。（取材自Antonio De Rosa 推特）

蘋果（Apple）2020年2月已獲得「柔性螢幕」的專利，讓不少果粉期待折疊手機的出現。日前就有國外設計師做出蘋果摺疊手機概念圖，名為「iPhone Air」，外型就像三星（Samsung）Galaxy Z Flip3 5G，傳出可能會有5種顏色、在2023年左右推出。

據設計師Antonio De Rosa分享的新款iPhone摺疊手機概念圖，他將該款取名為「iPhone Air」，薄度比iPhone 13系列更薄，前鏡頭取消瀏海設計，改為先前曾流傳的「藥丸」外型挖孔設計；背蓋上除了有至少3顆的主鏡頭外，還搭載小螢幕，外型真的撞臉三星Galaxy Z Flip3 5G般的上下開闔式摺疊手機。

「iPhone Air」概念圖極像三星Galaxy Z Flip3 5G，背蓋除...
「iPhone Air」概念圖極像三星Galaxy Z Flip3 5G，背蓋除了有主鏡頭外，也配備小螢幕。（取材自Antonio De Rosa 推特）

「iPhone Air」傳出搭載Apple M1晶片，比iPhone 13配備的a15仿生晶片又更強大，並使用鍍鉻鉸鏈，在摺疊時能夠緊密結合。此外，Antonio De Rosa的概念圖也發現，該款摺疊手機是首款無插孔設計，是否僅能用無線方式充電就不得而知。至於大家期待的顏色款式，可能會有5種新色：日落橘、天峰藍、紫色、粉色，還有日前申請專利通過的「消光黑」皆有機會出現。

他表示，蘋果雖然仍在測試摺疊手機耐用度，但認為品質未達到標準，恐怕近期內要見到它的問市似乎有些困難。但外界傳出蘋果最快在2023年間，可望推出摺疊手機，再讓果粉期待不已。

手機 iPhone Apple

上一則

「N字」放反 半年沒人發現 基隆港觀光出糗

下一則

蘋果庫克年薪1億元太高？這家公司號召股東投票抗議

延伸閱讀

蘋果官方淘汰 2款舊iPhone、iPad列入不再維修名單

蘋果官方淘汰 2款舊iPhone、iPad列入不再維修名單
iPhone電池健康度愈來愈低 蘋果官方推4招延續電池壽命

iPhone電池健康度愈來愈低 蘋果官方推4招延續電池壽命
擊敗三星 蘋果去年Q4手機出貨冠全球

擊敗三星 蘋果去年Q4手機出貨冠全球
iPhone創新 變身行動收銀機

iPhone創新 變身行動收銀機

熱門新聞

「百靈果News」主持人凱莉日前和8名年輕男子泡野溪溫泉，但網友大歪樓，紛紛問照片中的左一男在水中握的是什麼？ （截圖自臉書粉專「凱莉蹲下去」）

女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓

2022-02-11 04:06
一名女網友意外得知男友讀到大學還會跟媽媽一起洗澡，讓她不敢相信。（示意圖／取材自pixabay）

大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？

2022-02-11 04:30
三名八旬老人結伴觀賞超級盃球賽，55年來從未間斷，圖為三人在超級盃前夕抵達洛杉磯。(Getty Images)

8旬翁好友年年到場看超級盃 3人約好「今年是最後一次」

2022-02-12 22:18
美國芝加哥日前發生一名患有精神病的裸男悄悄潛入80歲老奶奶丹尼絲（右）的住處，並把她挾持為人質。丹尼絲住在西雅圖的女兒很快注意到她一反常態、沒有發出當天的Wordle字謎遊戲成績，立刻決定報警，也讓她最終平安獲救。資料畫面。(路透)

反常沒收到Wordle字謎成績 機警女兒報案救出媽媽

2022-02-11 03:12
日本一名飼主帶3歲的秋田犬外出散步，途中卻突然不肯前進，死命抵抗牽繩，眼睛被擠得瞇成一條縫。(取材自Twitter)

秋田犬「不肯回家」在大雪中耍賴 主人哭：我好冷啊

2022-02-13 03:52
村上夏美的照片遭人加工修圖（左），但原圖素顏模樣讓人更驚艷。 （取材自臉書）

日本田徑美女照片竟是修圖 素顏照曝光驚艷眾人：更美

2022-02-14 02:50

超人氣

更多 >
1張圖／冬奧獎牌榜 美8金排第3 中7金衝至第4

1張圖／冬奧獎牌榜 美8金排第3 中7金衝至第4
巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳
三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春

三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春
冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？

冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？
台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲

台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲