iPhone摺疊手機概念圖曝光 超薄無接孔撞臉三星

蘋果(Apple )2020年2月已獲得「柔性螢幕」的專利,讓不少果粉期待折疊手機 的出現。日前就有國外設計師做出蘋果摺疊手機概念圖,名為「iPhone Air」,外型就像三星(Samsung)Galaxy Z Flip3 5G,傳出可能會有5種顏色、在2023年左右推出。

據設計師Antonio De Rosa分享的新款iPhone摺疊手機概念圖,他將該款取名為「iPhone Air」,薄度比iPhone 13系列更薄,前鏡頭取消瀏海設計,改為先前曾流傳的「藥丸」外型挖孔設計;背蓋上除了有至少3顆的主鏡頭外,還搭載小螢幕,外型真的撞臉三星Galaxy Z Flip3 5G般的上下開闔式摺疊手機。

「iPhone Air」概念圖極像三星Galaxy Z Flip3 5G,背蓋除了有主鏡頭外,也配備小螢幕。(取材自Antonio De Rosa 推特)

「iPhone Air」傳出搭載Apple M1晶片,比iPhone 13配備的a15仿生晶片又更強大,並使用鍍鉻鉸鏈,在摺疊時能夠緊密結合。此外,Antonio De Rosa的概念圖也發現,該款摺疊手機是首款無插孔設計,是否僅能用無線方式充電就不得而知。至於大家期待的顏色款式,可能會有5種新色:日落橘、天峰藍、紫色、粉色,還有日前申請專利通過的「消光黑」皆有機會出現。

他表示,蘋果雖然仍在測試摺疊手機耐用度,但認為品質未達到標準,恐怕近期內要見到它的問市似乎有些困難。但外界傳出蘋果最快在2023年間,可望推出摺疊手機,再讓果粉期待不已。

Apple is still testing foldable devices, but it thinks the technology is not entirely ready for its quality standards.

Let's imagine the first Apple foldable device@appleinsider @theapplebizz @TechCrunch @iPhoneinCanada @RedmondPie @LeaksApplePro

Video: https://t.co/KiqFBqjhqh pic.twitter.com/dBsTfhl3Ar