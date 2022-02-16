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蘋果官方淘汰 2款舊iPhone、iPad列入不再維修名單

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果官方日前更新「全球過時的iPhone、iPad產品」，iPhone和iPad各新增1款，官方表示將不會對淘汰的產品提供硬體維修服務。（示意圖／ingimage）
蘋果官方日前更新「全球過時的iPhone、iPad產品」，iPhone和iPad各新增1款，官方表示將不會對淘汰的產品提供硬體維修服務。（示意圖／ingimage）

不少民眾沒有新手機的選購需求，仍在使用「頭好壯壯」的舊款iPhone，不過要當心蘋果Apple）官方「放棄維修」。蘋果官方日前更新「全球過時的iPhone、iPad產品」，iPhone和iPad各新增1款，官方表示將不會對淘汰的產品提供硬體維修服務。

蘋果官方更新「淘汰名單」（全球過時的iPhone產品），新增2014年推出iPhone 6 Plus，該產品已於2016年停產，不過同樣也是2014年上市的iPhone 6，並未在淘汰名單中。

2014年推出的iPhone 6 Plus也被列入蘋果官方淘汰名單中。（翻攝自蘋...
2014年推出的iPhone 6 Plus也被列入蘋果官方淘汰名單中。（翻攝自蘋果官網）

另一款也被淘汰的iPad產品為2012年11月推出的第4代iPad，包含Wi-Fi版跟Wi-Fi +行動網路，該款也是首款使用Lightning接頭的iPad產品。

蘋果官方更新淘汰名單為2012年11月推出的第4代iPad，包含Wi-Fi版跟W...
蘋果官方更新淘汰名單為2012年11月推出的第4代iPad，包含Wi-Fi版跟Wi-Fi +行動網路。（翻攝自蘋果官網）

據蘋果官網解釋何謂「過時產品」，意即蘋果官方停止分銷超過5年，但未滿7年的產品。而iPhone、iPad、iPod、Mac或Apple TV產品的擁有者可自蘋果官方最後分銷該產品以進行銷售起至少5年內，向蘋果維修中心（包括蘋果直營店和獨立維修中心）取得維修服務和零件，部分維修服務和零件的取得期限可更久，（需依當地法律規定）或最長可達7年，視零件供應情況而定。

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