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美科技評論人：臉書創新不足 元宇宙很虛擬

中央社／舊金山11日專電
社群媒體臉書的母公司Meta去年宣布斥資100億美元打造元宇宙，科技評論人曼朱（Farhad Manjoo）表示，「網路下一件大事」元宇宙仍非常虛擬，問題出在創新不足。（路透）
社群媒體臉書的母公司Meta去年宣布斥資100億美元打造元宇宙，科技評論人曼朱（Farhad Manjoo）表示，「網路下一件大事」元宇宙仍非常虛擬，問題出在創新不足。（路透）

群媒體臉書的母公司Meta去年宣布斥資100億美元打造元宇宙，科技評論人曼朱（Farhad Manjoo）表示，「網路下一件大事」元宇宙仍非常虛擬，問題出在創新不足。

社群媒體臉書（Facebook）股價上週暴跌，母公司Meta 在一份損益報告書中表示「用戶數已停滯」。年輕人黏著在短影音平台抖音（TikTok）成臉書最大的競爭對手。

加州信使新聞（The Mercury News）今天刊登紐約時報專欄作家曼朱的評論文指出，蘋果公司去年在iPhone增加新的隱私功能，阻礙了臉書主要的生財工具之一，也就是精準行銷與廣告。蘋果這項改變可能會在未來一年讓臉書損失100億美元收入。

投資者的驚慌表現在Meta的股價，上週縮水超過2500億美元，被形容為「幾乎無法理解的數字」。市值超過2500億美元的上市公司僅為少數，換句話說，臉書的跌幅比多數公司的總值還多。

2012年曼朱曾在新聞網站Slate.com發表專文寫道，「年輕人不該和沒玩臉書的人交往」，意味著不玩臉書的人是怪咖。10年之後，他評論，臉書面臨許多代價高昂的問題，最根本、且困擾10多年之久的問題是「創新」，而其創辦人祖克伯 （Mark Zuckerberg）從未真正想出解方。

「臉書似乎不知道如何發明成功的新東西。」曼朱說，臉書經由收購取得照片分享平台Instagram 和通訊軟體WhatsApp，過去在行不通的情況下，臉書也會直接複製別人的點子，但這樣做反而造成發展的困難。

曼朱指出，世界各地的監管單位對於臉書的規模和市場力量持審慎態度，並且不願意就此讓臉書吞噬了可能的競爭對手。另外，臉書的應用程式充斥著許多外掛功能，造成使用上的混亂和失焦。

2006年臉書推出「動態消息」（News Feed）徹底改變了人們瀏覽網路的方式；2014年臉書買下虛擬實境新創公司Oculus，為打造元宇宙（metaverse）開發有趣的硬體，曼朱相信臉書有創新能力。

不過，他表示，臉書很久沒有真正開創出新東西，以至於投資者可能對臉書的「下一件大事」抱持著懷疑的態度，不管是元宇宙或其他產品。

臉書改名Meta，並對虛擬實境投入巨大賭注。曼朱認為，成功關鍵將奠基於能否重振臉書早期的創新精神。有如被「卡住」、很難看出未來方向的臉書，曼朱建議不妨用「快速行動和創新事物」的品牌溝通，來鼓舞人心。

臉書 元宇宙 投資

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