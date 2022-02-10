AirTag遭濫用以行竊？蘋果計畫添新功能 阻惡意跟蹤

AirTag最近傳出遭濫用，蘋果計畫提升其隱私保護功能以防惡意跟蹤。（路透）

蘋果 公司（Apple）周四表示，將提升AirTag的安全警示功能。該產品最近幾個月傳出遭濫用，成為宵小跟蹤和行竊的利器。

去年4月上市的AirTag有無線感測器，可連結蘋果裝置，幫用戶找到失物的所在位置，例如鑰匙和皮包丟哪兒去了。但在一些案例裡，它們被放置在汽車 的隱密處，用來惡意跟蹤車主，以伺機下手行竊。

蘋果在部落格裡表示，已與執法單位合作以解決問題，包括這個小型藍牙追蹤裝置如果被懷疑用來跟蹤人時，會更快發出警告。目前，AirTag若遠離使用者，數小時後才會嗶嗶叫。

蘋果警告宵小，每顆AirTag都有獨特的辨識器，可以反向找到他們。蘋果已向執法單位提供此類資訊，利用AirTag追蹤到曾被逮捕和起訴的嫌犯。

此外，蘋果將在iPhone上增加警告，在設定AirTag的過程中提醒，這個裝置是用來尋找失物，未經同意跟蹤別人是犯罪行為。

今年稍後將加以更新的其他功能還包括調整AirTag使提示音更容易被聽到，以及讓Phone用戶透過iOS 的新功能「精確尋找」（Precision Finding），發覺可能被用來跟蹤自己的AirTag。