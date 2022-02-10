我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

房價隨利率漲 獨棟屋售價中位數36萬1700元…漲了14%

AirTag遭濫用以行竊？蘋果計畫添新功能 阻惡意跟蹤

編譯季晶晶／綜合報導
AirTag最近傳出遭濫用，蘋果計畫提升其隱私保護功能以防惡意跟蹤。（路透）
AirTag最近傳出遭濫用，蘋果計畫提升其隱私保護功能以防惡意跟蹤。（路透）

蘋果公司（Apple）周四表示，將提升AirTag的安全警示功能。該產品最近幾個月傳出遭濫用，成為宵小跟蹤和行竊的利器。

去年4月上市的AirTag有無線感測器，可連結蘋果裝置，幫用戶找到失物的所在位置，例如鑰匙和皮包丟哪兒去了。但在一些案例裡，它們被放置在汽車的隱密處，用來惡意跟蹤車主，以伺機下手行竊。

蘋果在部落格裡表示，已與執法單位合作以解決問題，包括這個小型藍牙追蹤裝置如果被懷疑用來跟蹤人時，會更快發出警告。目前，AirTag若遠離使用者，數小時後才會嗶嗶叫。

蘋果警告宵小，每顆AirTag都有獨特的辨識器，可以反向找到他們。蘋果已向執法單位提供此類資訊，利用AirTag追蹤到曾被逮捕和起訴的嫌犯。

此外，蘋果將在iPhone上增加警告，在設定AirTag的過程中提醒，這個裝置是用來尋找失物，未經同意跟蹤別人是犯罪行為。

今年稍後將加以更新的其他功能還包括調整AirTag使提示音更容易被聽到，以及讓Phone用戶透過iOS的新功能「精確尋找」（Precision Finding），發覺可能被用來跟蹤自己的AirTag。

蘋果 汽車 iOS

上一則

被主管痛罵 手上Apple Watch「突喊一句」讓他安全下莊

延伸閱讀

「Siri偷聽」爭議將落幕？蘋果終於認了iOS 15會洩密

「Siri偷聽」爭議將落幕？蘋果終於認了iOS 15會洩密
iPhone創新 變身行動收銀機

iPhone創新 變身行動收銀機
商店盜竊猖獗 白艾榮擬加重控罪

商店盜竊猖獗 白艾榮擬加重控罪
挑戰iPhone霸主地位 三星停產Note 衝刺「折疊機」

挑戰iPhone霸主地位 三星停產Note 衝刺「折疊機」

熱門新聞

香奈兒去年三度調漲經典包款Classic Flap的售價，累計漲幅高達3,000美元。路透

香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣

2022-02-05 12:03
從四隻老虎中選擇一隻看起來最強壯的老虎。取材自ananweb.jp

4隻老虎測2022運勢 選到這隻「好運度99%」

2022-01-30 01:18
華盛頓州一對夫婦尼克與麗莎去年底買了一間在奧卡諾根屋齡115年的歷史建築，上周裝修房子時竟發現長18公尺的「隱藏版」壁畫。（取材自YouTube@KREM 2 News）

華州夫妻翻修百年屋 赫見18公尺寬「隱藏版」巨幅壁畫

2022-02-07 03:01
日本一位男子借捐精名義與對方發生性關係，引發雙方互告對方通姦。示意圖，非當事人及事物。(Getty Images)

捐精者捐到床上去 妻和對方夫都不知情 上法院互告通姦

2022-02-06 03:21
現代人幾乎人手一支智慧型手機，但就算買了再好的手機，電池也會隨著使用年份漸漸老化，變得越來越耗電。 （取材自ingimage）

iPhone用久越耗電？關掉這功能超省電

2022-02-02 01:00
看似營養美味的優格，如果和錯誤的食材一起搭配，反而會造成腸胃的負擔。圖片來源／ingimage

飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法

2022-02-06 07:43

超人氣

更多 >
冬奧／陳巍無懸念拿下花滑金牌 羽生結弦第4名

冬奧／陳巍無懸念拿下花滑金牌 羽生結弦第4名
1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7
反習重磅炸彈？4萬字批評習近平長文瘋傳海內外

反習重磅炸彈？4萬字批評習近平長文瘋傳海內外
冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發

冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發
他，不是在冰上就是在黑白鍵上 陳巍花滑無懸念奪金

他，不是在冰上就是在黑白鍵上 陳巍花滑無懸念奪金