挑戰iPhone霸主地位 三星停產Note 衝刺「折疊機」

三星電子行動部門主管盧泰文表示，將強攻高階可折疊機。(歐新社)

三星 電子的智慧手機 戰略做出了數年來最大調整，將圍繞熱銷產品Galaxy S和可折疊設備Galaxy Z以重整旗鼓。該公司計劃停產配備觸控筆的Note系列，把這種功能配置到其他產品，同時強攻高階可折疊機來挑戰蘋果 iPhone。

兩年前接管三星行動通訊業務的盧泰文罕見受訪表示：「短期內，我們的業務將聚焦雙軌策略：上半年是旗艦S系列，下半年是創新的可折疊機。這項戰略會維持到出現另一重大突破。」

這家全球最大的智慧手機製造商周三發表了最新的Galaxy S22系列。在戰術上，儘管通膨嚴重且零組件成本上揚，但售價維持去年水準：基本款的零售價為800美元，尺寸較大的Galaxy S22+為1,000美元，配備6.8吋大螢幕和S Pen觸控筆的頂配版Galaxy S22 Ultra賣1,200美元。

沒多久之前，三星和蘋果還雙雙調漲旗艦智慧機的起跳價格到1,000美元。雖然部分粉絲照樣掏腰包付帳，但大眾市場偏好較低的價位。用戶也延長持有舊機的時間，不頻繁追求升級。

iPhone 13的售價維持與前一年相同的800美元，受到分析師讚賞，指此舉有助帶動蘋果在去年最後幾個月達成創紀錄的銷售和獲利。三星Galaxy S21降價200美元後，去年也看到出貨量激增。

駐首爾的Counterpoint研究主管Tom Kang說，儘管關鍵原物料成本上漲使獲利承壓，但維持原價能迎合更多人，可能吸引到對換機升級有所猶豫的買家。

三星去年8月就已選擇了不發布新款Note，押注由可折疊產品填補空缺，現已看到成效，這個類別的銷量成長了數倍，而且拉高三星行動設備的平均售價。

盧泰文表示，三星將帶動成長的重心放在高端市場。他說：「因為疫情，智慧手機產業經歷了以往可能要10年才會有的變化。我們正進入市場成長的第二階段，隨著消費者使用智慧手機的時間愈來愈長，用途比以前更多，高端機的需求愈來愈大。」