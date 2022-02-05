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臉書母公司Meta增個人界限工具 防虛擬世界騷擾

中央社／舊金山4日綜合外電報導
臉書母公司Meta在旗下虛擬實境遊戲平台「地平線世界」傳出騷擾事件後，今天推出用戶虛擬形象間必須保持最短社交距離的「個人界限」功能。Getty Images
臉書母公司Meta在旗下虛擬實境遊戲平台「地平線世界」傳出騷擾事件後，今天推出用戶虛擬形象間必須保持最短社交距離的「個人界限」功能。Getty Images

臉書母公司Meta在旗下虛擬實境遊戲平台「地平線世界」傳出騷擾事件後，今天推出用戶虛擬形象間必須保持最短社交距離的「個人界限」功能。

騷擾已成臉書元宇宙願景的棘手議題之一。「地平線世界」（Horizon Worlds）副總裁夏瑪（Vivek Sharma）表示：「個人界限有助避免任何人侵犯你虛擬形象的個人空間。」

「個人界限」的功能是在用戶的虛擬形象周圍畫出一個圓圈。夏瑪指出：「倘若有人試圖進入你的個人界限，系統會在他們觸及時，制止他們的前進動作。」

新聞媒體、社交媒體和部落格貼文披露騷擾事件後，Meta順應推出「個人界限」新功能。

其中一名用戶在部落格描述她的經歷：「進入不到60秒，我就遭到言語騷擾和性騷擾。」

「這個恐怖的經歷發生得太快，我甚至來不及想到設立安全範圍，整個人呆住。」

夏瑪表示，個人界限的功能預設為開啟，但用戶還是可以碰拳和擊掌。

根據開發人員，「地平線世界」本身已有反騷擾功能設計，一旦有虛擬形象試圖伸出鹹豬手不當碰觸另一位虛擬形象時，那隻手就會消失。

Meta去年12月在北美對大眾公開虛擬實境平台「地平線世界」，朝打造未來的元宇宙邁進。

「地平線世界」距離全面實現元宇宙還有漫漫長路，即使Meta也坦承元宇宙的打造仍需要許多年，以及重大的科技進步。

但在美國和加拿大地區，只要用戶年滿18歲、擁有適當的設備，戴上頭戴式裝置即可以和朋友與其他人一起打電玩，在「地平線世界」建立自己的虛擬世界。

夏瑪說：「這是重要的一步，還有更多的工作要做。」

元宇宙 臉書 性騷擾

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